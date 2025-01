En su primer día tras retomar la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump anunció la destitución del chef español-estadounidense José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, de su puesto como asesor presidencial en deportes, ejercicio y nutrición.

Con su característico estilo, Trump publicó en redes sociales: “You’re fired”, al anunciar el cese de José Andrés y otros dos asesores, argumentando que no estaban alineados con su visión de “Hacer a Estados Unidos grande otra vez” (Make America Great Again).

Our first day in the White House is not over yet! My Presidential Personnel Office is actively in the process of identifying and removing over a thousand Presidential Appointees from the previous Administration, who are not aligned with our vision to Make America Great Again.…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 21, 2025