El rapero canadiense Drake, conocido por ser uno de los artistas más taquilleros del mundo, presentó este miércoles una querella contra su propia discográfica, Universal Music Group (UMG). El cantante alega que la compañía promovió y publicó un tema de Kendrick Lamar, que contiene acusaciones falsas y difamatorias contra él, calificándolo como un acto de “acoso” y una amenaza a su seguridad.

Una Canción que Desató la Controversia

La disputa gira en torno a la canción Not Like Us, un tema de Kendrick Lamar que lideró las listas de éxitos y fue nominado a los Grammy. En su demanda, Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, acusa a Universal de traicionarlo al promocionar un tema que, según él, contiene “la intención de transmitir la acusación específica, inequívoca y falsa de que Drake es un pederasta criminal”.

Drake sostiene que UMG lanzó una campaña para viralizar la canción, lo cual generó un “bombardeo de acoso en línea” y amenazas directas a su seguridad personal. En los documentos legales presentados ante un tribunal federal en Manhattan, el rapero afirma que estas acciones llevaron a un tiroteo en su propiedad en Toronto, donde un guardia de seguridad resultó herido.

“Estos hechos no fueron una coincidencia”, señala la demanda, alegando que Universal promovió el tema sin considerar las posibles consecuencias.

Universal niega las acusaciones

Por su parte, Universal Music Group rechazó las afirmaciones de Drake en un comunicado oficial, calificándolas de “ilógicas”.

“La idea de que tratáramos de dañar la reputación de cualquier artista —y mucho menos de Drake— no tiene sentido”, afirmó la discográfica, añadiendo que defenderán el caso enérgicamente para proteger su reputación.

Drake no culpa a Kendrick Lamar

Aunque la querella menciona específicamente la canción de Kendrick Lamar, Drake dejó en claro que no tomará medidas legales contra el rapero.

“Esta demanda no se refiere al artista que creó Not Like Us”, aclaran los documentos. “Se trata, en cambio, enteramente de UMG, la compañía de música que decidió publicar, promover, explotar y monetizar alegaciones que entendía que no sólo eran falsas, sino peligrosas”.

Un caso que podría cambiar las dinámicas de la industria

La demanda de Drake pone sobre la mesa cuestiones importantes sobre la responsabilidad de las discográficas al gestionar conflictos entre artistas bajo su sello. Para demostrar la difamación, el rapero deberá probar que Universal distribuyó a sabiendas información falsa que generó daño.

Mientras tanto, Universal ha prometido defenderse enérgicamente, subrayando que no han incurrido en ninguna acción difamatoria.

Con un historial de éxitos y rivalidades, este caso se suma a la lista de controversias entre superestrellas de la música, marcando un capítulo que podría redefinir la relación entre los artistas y sus discográficas. N

(Con información de AFP)

