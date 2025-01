La actriz Kristin Davis, conocida por millones de fans de Sex and the City como Charlotte York, reveló en su podcast Are You a Charlotte? que fue víctima del ghosting después de prestar 5,000 dólares (unos 102,000 pesos mexicanos actuales) a un hombre con el que estaba saliendo.

En el episodio del podcast que fue transmitido el lunes 20, Davis conversó con la actriz australiana Sarah Wynter, quien apareció en el piloto de la serie y fue, según sus propias palabras, “la primera persona en ser ghosteada” en el programa. Durante la charla, Davis recordó un episodio de su vida que ocurrió antes o durante su participación en Melrose Place, pero antes de alcanzar la fama mundial con Sex and the City; es decir entre 1997 y 1998, aunque para esos años el dólar estadounidense se cotizaba a unos 8.20 pesos ¡Era una lana!

“En una ocasión salí con un actor desempleado”, confesó Davis. “Creo que esto fue antes de Sex and the City, tal vez entre Melrose Place y Sex and the City, o quizá cuando estaba en Melrose. No estoy segura. Ahora él es muy exitoso”.