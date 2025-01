La exabogada convertida en CEO de OnlyFans, Keily Blair, con 42 años, ha llevado su carrera a nuevas alturas desde que asumió el cargo en 2023. Defensora del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, profesiones y formas de ganar dinero, ha impulsado una visión de empoderamiento femenino en la plataforma.

Sin embargo, a pesar de que OnlyFans es frecuentemente promovido como un espacio feminista donde las mujeres pueden enriquecerse y tomar control de su sexualidad, también alberga actos sexuales “peligrosos” que ponen en riesgo a mujeres vulnerables.

Controversias en la plataforma

Uno de los casos más notorios fue el de Lily Phillips, una joven de 23 años que causó conmoción mundial al acostarse con 101 hombres en un solo día. Luego, Lily buscó batir un récord aún más extremo: estar con 1,000 fanáticos en 24 horas.

Tras esta experiencia, documentada en el video de YouTube I Slept with 100 Men in One Day, Lily apareció visiblemente afectada. En el documental, se mostró al borde de las lágrimas y admitió que no recomendaría este tipo de desafío a nadie.

El polémico acto recibió críticas de otras creadoras de OnlyFans, quienes lo calificaron como una forma de “autolesión” y señalaron que promueve un mensaje peligroso: “empujarte a extremos peligrosos es normal,” según reportó el Daily Mail. Sin embargo, este récord acaba de ser superado por Bonnie Blue tras lograr la cifra de 1,057 encuentros sexuales.

Un liderazgo muy diferente

En contraste con la vida en la industria para adultos, la CEO de OnlyFans, quien anteriormente fue socia en Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, ha seguido un camino profesional corporativo. Especialista en ciberseguridad, privacidad y seguridad, su paso a OnlyFans como ejecutiva marcó un giro significativo en su carrera.

Madre de dos hijos, la CEO ha sido firme defensora del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas. En una reciente entrevista, expresó: “Creo fundamentalmente que las personas deberían poder tomar decisiones sobre lo que hacen. Como sociedad, y especialmente las mujeres, hemos tenido a muchas personas diciéndonos qué podemos hacer con nuestros cuerpos, trabajos, dinero y vidas. No es algo que me interese intervenir”.

Orígenes y trayectoria

Keily Blair nacida y criada en Dublín, Irlanda, la líder empresarial se mudó a Gran Bretaña para estudiar Derecho y Política en la Universidad de Oxford Brookes. En 2007, obtuvo su licencia como abogada, comenzando una carrera que la llevó a convertirse en una voz influyente sobre el empoderamiento femenino y la libertad de elección en contextos polémicos.

El enfoque de Blair contrasta con estos excesos. Antes de unirse a OnlyFans, fue socia en el bufete Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, especializado en ciberseguridad y privacidad. Nacida y criada en Dublín, Irlanda, se mudó al Reino Unido para estudiar Derecho y Política en Oxford Brookes University, calificándose como abogada en 2007.

Desde que asumió el liderazgo de OnlyFans, Blair ha enfatizado la importancia de la elección para los creadores de contenido. “OnlyFans solo tiene éxito cuando sus creadores tienen éxito,” afirmó en una entrevista. “Nuestra misión es hacer de OnlyFans la plataforma de elección para una diversidad de creadores y fans en todo el mundo”.

Entre el éxito y las críticas

Blair ha defendido la plataforma como un espacio seguro e inclusivo, argumentando que permite a los creadores de contenido para adultos monetizar su trabajo de manera ética y protegida. Sin embargo, la CEO ha enfrentado reacciones negativas debido a su asociación con OnlyFans, incluyendo el rechazo de un banco para abrir una cuenta personal.

“Era socia de capital en un bufete de abogados, una de las pocas mujeres en ese puesto, y ahora lidero una plataforma que es una historia de éxito tecnológico del Reino Unido“, afirmó a Financial Times.

El riesgo detrás del éxito

A pesar de la visión inclusiva promovida por Blair, algunos creadores de alto perfil han sido blanco de amenazas aterradoras. Bonnie Blue, quien alcanzó fama por sus maratones sexuales y contenido explícito, ha recibido hasta 300 amenazas de muerte diarias.

La joven de 25 años, quien dejó un trabajo de oficina para dedicarse a OnlyFans, reveló que gana alrededor de 750,000 libras esterlinas mensuales (unos 19.102 millones de pesos) pero ha enfrentado serios riesgos personales, incluyendo amenazas en redes sociales que la llevaron a contactar a la policía.

“Desearle la muerte a alguien y dañarlo es lo que hace a una mala persona, no a mí“, declaró Bonnie al The Sun.

El impacto global de OnlyFans

Según cifras correspondientes a diciembre de 2021 hasta junio de 2023, la base de usuarios global de OnlyFans creció a más de 220 millones de fans y 3 millones de creadores. Aunque el sitio se basa principalmente en suscripciones y contenido pago, su controversia sigue estando en los temas que abren un debate público.

Con una CEO que defiende la autonomía de los creadores y casos que exponen los riesgos inherentes de la industria, OnlyFans continúa siendo un fenómeno cultural que redefine los límites del contenido en línea. N

