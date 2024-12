La creadora de OnlyFans y actriz para adultos, Lily Phillips, causó indignación luego de que se publicara un documental sobre ella acostándose con más de 100 hombres en un día.

La joven de 23 años se volvió viral en TikTok, en octubre, después de revelar que se había fijado el objetivo de acostarse con 100 hombres en 14 horas. Phillips alquiló recientemente un Airbnb de dos habitaciones en Londres para completar la misión, donde terminó estando con 101 hombres. El creador de contenido Josh Pieters filmó lo que estaba sucediendo detrás de escena para su documental I slept with 100 men in one day.

Si bien Phillips había sostenido que estaba emocionada por el desafío, en los videos que se tomaron horas después del evento luce vulnerable. A menudo se observa triste y, en un momento dado, empieza a llorar. Ahora las imágenes desataron un llamado generalizado para prohibir la red social bajo suscripción, OnlyFans.

En un fragmento del documental, donde se ve a Phillips llorando, señala que se sentía un robot y que a veces se disociaba mientras tenía relaciones sexuales con estos hombres.

“Creo que llegué al número 30, ya sabes, cuando estamos un poco más avanzados, ya tendré una especie de rutina de cómo vamos a hacer esto. A veces te desvinculas y piensas que no es sexo normal en absoluto. En mi cabeza ahora mismo puedo pensar en cinco, seis, diez tipos que recuerdo y eso es todo. Pero no sé, es simplemente raro, ¿no? Si no tuviera los videos, no me habría dado cuenta de que fueron 100”, comenta en el video.

EL IMPACTO EMOCIONAL DEL EVENTO

Durante una conversación, Josh Pieters le cuestiona a la creadora de OnlyFans si había procesado lo que había ocurrido en esas habitaciones, a lo que ella contesta: “Todavía no. Dios, no olvidaré ese día. Jesús”.

Para cumplir su objetivo, la asistente personal de Phillips confirmó 200 hombres. Programó a 15 individuos por hora, de 9 a 19 horas. A los sujetos se les comentó que tenían un espacio de cinco minutos, pero luego se redujo a dos minutos cuando Lily empezó a quedarse sin tiempo.

A pesar del impacto emocional del hecho, ahora Phillips se ha fijado el nuevo objetivo de romper un récord mundial al acostarse con 1,000 hombres en 24 horas; evento que tendrá lugar en enero de 2025.

Las publicaciones de otras personas en X (antes Twitter) sobre el caso de Phillips fueron más delicadas en su enfoque. Una persona escribió: “Acabo de ver el documental de Joshua Pieter sobre la estrella Lily Philips durmiendo con 100 hombres en un día y la forma en que esto me rompió el corazón. Ella no pensó en esto en absoluto. Ni siquiera era consciente de cómo se transmite el VIH. Esto tiene que ser algún tipo de autolesión”.

El polémico documental ha sorprendido a los espectadores, ya que Phillips es parte de la tendencia de generar impacto al participar en acrobacias escandalosas para llamar la atención y conseguir seguidores, junto con las preocupaciones sobre OnlyFans, una plataforma donde las personas ganan más dinero que algunas de las figuras deportivas mejor pagadas. Celebridades como Lily Allen, Denise Richards, Carmen Electra y Cardi B también han recurrido a la plataforma para ganar dinero extra.

¿QUIÉN ES LILY PHILLIPS?

Phillips es una creadora de contenido de OnlyFans de 23 años del Reino Unido que comenzó su carrera en la industria del entretenimiento para adultos a los 18 años, registrándose en el servicio basado en suscripción. Según la joven, ganó 2,552 dólares en solo 24 horas filmando contenido en solitario.

Poco tiempo después, decidió abandonar la Universidad de Sheffield y, a principios de 2024, comenzó a filmar pornografía con hombres. Los individuos comunes con los que filma no reciben pago, sino que aceptan ser filmados para su contenido.

El próximo objetivo de Phillips (dormir con 1,000 hombres en 24 horas) será filmado y transmitido en vivo a través de su cuenta de OnlyFans. Su objetivo es romper el récord de una mujer llamada Lisa Sparks de Polonia que tuvo sexo con 919 hombres en un día en 2004.

De acuerdo con Lily, sus padres apoyan su trabajo. Ambos dirigían anteriormente una empresa de limpieza en la que ganaron suficiente dinero para comprar una variedad de coches de lujo y varias propiedades. Según el Daily Mail, la madre de Lily Phillips es su “directora financiera”.

LA PRESIÓN SOCIAL EN LA ERA DIGITAL

Hoy en día, OnlyFans es un mercado saturado y la gente hace lo imposible por destacarse. Lily Phillips tuvo éxito con un truco anterior, en el que el premio era tener sexo con ella. El hombre que ganó incluso hizo que su novia esperara en la habitación de al lado. Los videos sobre esto se volvieron virales en línea y el éxito solo animó a Phillips, lo que resultó en el mencionado desafío de “100 hombres en un día”. En el documental, reveló que cuando llegó al hombre número 60, estaba casi lista para dejarlo todo.

Las consecuencias la dejaron emocionalmente conmocionada, lo que desató una gran preocupación por su bienestar y las ramificaciones más amplias de filmar ese tipo de contenido para OnlyFans. Esto es lo que hace que su decisión de acostarse con 1,000 hombres en un día sea tan difícil de comprender.

La maniobra de Philips ha reavivado el debate sobre la salud mental y las presiones sociales en la era digital. A medida que se siguen compartiendo fragmentos del documental en línea, se plantean preocupaciones sobre la influencia del contenido en línea extremo y el impacto en los jóvenes que están dispuestos a superar sus límites para obtener ganancias. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)