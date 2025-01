La creadora de contenido para adultos con un perfil en OnlyFans, Bonnie Blue, afirma haber establecido un “récord mundial” al acostarse con 1,057 hombres en 12 horas.

La trabajadora sexual nacida en Inglaterra compartió detalles de su hazaña en un video publicado en su cuenta de TikTok. En el video, explicó cómo logró este acto: “El gran 1,000 estaba completamente hecho“ ,comentó Bonnie, mientras se sentaba en una cama sosteniendo hojas con números que marcaban la cantidad de hombres con los que había estado.

La creadora detalló que inicialmente comenzó con grupos, pero luego decidió realizar interacciones individuales para dedicar más tiempo a cada persona. “Quería darles más tiempo, así que era literalmente como un círculo rotativo”, explicó.

Su publicista añadió que el objetivo inicial era alcanzar 1,000 hombres en las 12 horas, pero había 57 hombres más esperando, y Bonnie “quería complacerlos antes de terminar“, según Fabulous Online. Además, se anunció que un video del evento será publicado próximamente para respaldar sus declaraciones.

Bonnie Blue nació en 1999 en East Midlands, Inglaterra. Antes de incursionar en el mundo del entretenimiento para adultos, trabajaba en reclutamiento. En 2023, inició su carrera como modelo de cámara y creadora en OnlyFans.

“En mi primer mes, gané más de 10,000 dólares australianos (6,200 dólares estadounidenses o 127,008 pesos mexicanos) solo con videos en línea“, dijo a la prensa australiana.

Blue se hizo conocida por dirigir su contenido a estudiantes universitarios y asistir a eventos como Spring Break y Freshers’ Week en el Reino Unido, donde invitaba a los asistentes a tener encuentros sexuales con ella, siempre con su consentimiento para grabar y subir el contenido a su cuenta de OnlyFans.

“Estaba aburrida de la rutina de 9 a 5, así que pensé en probar esto,” comentó en el podcast Dream On. “Comparto mi ubicación en línea y digo: ‘Aquí estaré, ven a disfrutar conmigo.’ Había filas enormes, algunas personas esperaron más de ocho horas.”

Bonnie Blue ha generado titulares no solo por sus actos, sino también por sus comentarios controvertidos sobre las relaciones y la infidelidad masculina.

“No es un secreto que las mujeres se quejan mucho,” dijo al Daily Star. “Lo que no entienden es que todas esas quejas son poco atractivas y hacen que sus hombres busquen diversión en otro lugar.”

Además, agregó: “Si las mujeres fueran mejores en la cama, los hombres no engañarían. Solía culpar a los hombres por engañar, pero desde que soy trabajadora sexual, culpo a las mujeres“.

A pesar de las críticas por dirigir su contenido a jóvenes apenas mayores de edad, Blue ha defendido sus acciones. “Recibo críticas por acostarme con chicos de 18 años, pero la palabra clave es ‘legal’“, afirmó a Cosmopolitan UK.

También justificó su decisión de entrar en la industria para adultos como una forma de escapar de trabajos convencionales. “Trabajaba en una oficina, en un horario de 9 a 5, y pensaba que eso era lo mejor que podía conseguir,” comentó en una entrevista con GB News.

‘Use me as a guinea pig’.

Bonnie Blue reveals why she got into creating adult content and how she is using it to educate people about sex.#BonnieBlue pic.twitter.com/mEEUyeYCL4

— kumar (@KumarlLamani) January 14, 2025