Israel y Hamás alcanzaron este miércoles 15 de enero un acuerdo para una tregua y una liberación de rehenes a manos del movimiento islamista palestino, lo que pone fin a 15 meses de una guerra que ya dejó decenas de miles de muertos en Gaza.

Las negociaciones indirectas estaban en un punto muerto, pero se aceleraron en los últimos días, a menos de una semana de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“Tenemos un acuerdo para la liberación de los rehenes en Oriente Medio. Pronto serán liberados. Gracias”, escribió el republicano en su red, Truth Social, antes de la confirmación incluso por parte del actual gobierno de Joe Biden.

“Un acuerdo para un alto al fuego en Gaza y una liberación de rehenes se alcanzó tras la reunión del primer ministro catarí con los negociadores de Hamás y, por separado, con los negociadores israelíes en su oficina”, afirmó una fuente cercana a las negociaciones.

Las conversaciones se celebraron en Doha y las impulsaron Catar, Estados Unidos y Egipto. El anuncio de un acuerdo se recibió con gritos de júbilo en la Franja de Gaza, constataron periodistas de AFP.

El cese al fuego debe poner fin a los incesantes bombardeos y enfrentamientos en el territorio, escenario de una implacable ofensiva israelí tras el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desató el conflicto.

LAS FASES DE LA TREGUA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS

Según dos fuentes próximas a Hamás, en la primera fase del acuerdo se deberían liberar a 33 rehenes, a cambio de un millar de palestinos detenidos por Israel. Serían liberados “por grupos, empezando por los niños y las mujeres”.

La segunda fase del pacto implicaría la liberación de los últimos rehenes, “soldados varones, hombres en edad militar y los cuerpos de los rehenes asesinados”, según el periódico Times of Israel.

En el ataque de 7 de octubre de 2023, los comandos islamistas mataron a 1,210 personas en el sur de Israel, mayoritariamente civiles, y secuestraron a otras 251, según un recuento de AFP basado en datos oficiales. De los secuestrados, 97 siguen cautivos en Gaza, pero el ejército israelí estima que 34 de ellos murieron.

Tras el asalto, Israel emprendió una campaña en la Franja de Gaza que se ha cobrado la vida de al menos 46,707 personas, sobre todo civiles, según datos del Ministerio de Salud gazatí que la ONU considera fiables.

Desde que empezó la guerra solo se había logrado una tregua, de una semana, a finales de noviembre de 2023. Y pese al avance de las negociaciones en los últimos días, Israel multiplicó sus bombardeos en Gaza so pretexto de que atacaba a combatientes de Hamás.

Al menos 27 personas murieron el miércoles, informaron los rescatistas, especialmente en Deir al Balah, en el centro del territorio, y en Ciudad de Gaza, en el norte, donde un bombardeo alcanzó una escuela con desplazados.

“ESTOY DISPUESTA A RECONSTRUIR MI VIDA EN MEDIO DE LOS ESCOMBROS”

En Deir al Balah, Nadia Madi, una desplazada, rezó por “una tregua”. “Estoy dispuesta a reconstruir mi vida en medio de los escombros”, aseguró esta mujer que huyó de su casa, como casi todos los 2.4 millones de habitantes del territorio asediado.

Las negociaciones de la tregua Israel-Hamás se aceleraron a menos de una semana del regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, en un contexto de presión internacional sobre las diferentes partes.

El republicano advirtió que la región se vería sumida en un “infierno” si no se libera a los rehenes antes de su llegada al poder. Un responsable israelí afirmó el martes que Israel no abandonaría Gaza “mientras todos los rehenes no hayan vuelto, los vivos y los muertos”.

El alto al fuego deja en suspenso el futuro político del territorio, donde Hamás, ahora debilitado, tomó el poder en 2007, expulsando a la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abás. La guerra reavivó la idea de una solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino, defendida por una gran parte de la comunidad internacional.

Israel, que prometió destruir Hamás tras el ataque del 7 de octubre, rechaza una retirada total del territorio y se opone a que sea administrado por Hamás o la Autoridad Palestina. Los palestinos, por su parte, afirman que el futuro de Gaza les pertenece y que no tolerarán ninguna injerencia extranjera.

Según la prensa israelí, Israel podría mantener una “zona de contención” de norte a sur de la Franja durante la primera fase de la tregua. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, propuso el martes enviar una fuerza internacional de seguridad a Gaza y colocar el territorio bajo responsabilidad de la ONU. N

