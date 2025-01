La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha prohibido el uso del colorante rojo No. 3 en alimentos, bebidas y medicamentos ingeridos, más de 30 años después de que científicos descubrieran vínculos entre este aditivo y el cáncer en animales.

Este colorante sintético, conocido químicamente como eritrosina y derivado del petróleo, se utilizaba para dar un color rojo cereza brillante a diversos productos.

La decisión de la FDA responde a una petición presentada en noviembre de 2022 por organizaciones como el Centro para la Ciencia en el Interés Público y el Grupo de Trabajo Ambiental, que citaron evidencias de su relación con el cáncer. Este movimiento también sigue el ejemplo de California, que prohibió el aditivo en octubre de 2023, reportó CNN.

Plazos para fabricantes y productos importados

Los fabricantes tienen hasta el 15 de enero de 2027 para reformular alimentos y hasta el 18 de enero de 2028 para medicamentos ingeridos. Los productos importados a Estados Unidos también deberán cumplir con estas normativas.

Un paso hacia la seguridad del consumidor

Ken Cook, presidente del Grupo de Trabajo Ambiental, calificó la decisión como una “victoria monumental” para la salud y seguridad de los consumidores. Esta acción también acerca a Estados Unidos al enfoque precavido de la Unión Europea, que prohibió el colorante en 1994, salvo algunas excepciones.

Impacto en la industria alimentaria

El colorante rojo No. 3 se encuentra en decenas de productos, incluidos dulces y bebidas. Sin embargo, algunas marcas populares ya han eliminado su uso. Por ejemplo, Ferrara comenzó a retirarlo en 2023, y Just Born, fabricante de los famosos PEEPS, dejó de usarlo tras la Pascua de 2024.

Alternativas y preocupaciones adicionales

Muchas empresas han optado por el colorante rojo No. 40 como alternativa. Aunque menos relacionado con el cáncer, este también genera preocupaciones por su impacto en la atención y el comportamiento infantil. California ya lo ha prohibido en escuelas públicas.

Un cambio necesario y esperado

La FDA prohibió el uso del rojo No. 3 en cosméticos en 1990 debido a su potencial cancerígeno en animales, pero no lo hizo en alimentos. Aunque no se han encontrado vínculos directos con el cáncer en humanos, la ley exige su prohibición si hay evidencia en animales.

El futuro de la seguridad alimentaria en Estados Unidos

Expertos critican la tardanza en la regulación de aditivos dañinos. Según Dr. Jennifer Pomeranz, “Europa adopta el principio de precaución, algo que EE. UU. debería replicar”. Al menos 10 estados, además de California, buscan prohibir el rojo No. 3, reflejando un cambio hacia estándares más estrictos de seguridad alimentaria.

Esta medida subraya la necesidad de reformar el sistema regulatorio y priorizar la salud pública frente a los intereses de la industria alimentaria. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: