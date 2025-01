La actriz y modelo Brooke Shields ha revelado que un cirujano plástico realizó un procedimiento de rejuvenecimiento vaginal sin su consentimiento, lo que le generó vergüenza y la llevó a ocultarlo de su esposo, Chris Henchy, durante mucho tiempo.

En una entrevista con US Weekly, Shields compartió que este evento ocurrió mientras se sometía a una reducción de labios vaginales en sus 40 años, un procedimiento planificado para aliviar molestias físicas. Sin embargo, el cirujano de Beverly Hills que la atendió admitió haber ido más allá de lo autorizado.

“Me explicó con orgullo que había hecho un ‘2×1’ sin mi consentimiento”, comentó la actriz, quien describió la experiencia como una invasión y comparó el sentimiento con una violación de algún tipo. Shields, ahora con 59 años, expresó sentir vergüenza y enojo, pero decidió no demandar al médico, a pesar de que el procedimiento fue irreversible.

El rejuvenecimiento vaginal, según una clínica de cirugía plástica en el Reino Unido, puede dejar cicatrices visibles que se extienden fuera de la vagina por algunos centímetros, lo que añade un aspecto físico y emocional a la experiencia de Shields.

¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal?

El rejuvenecimiento vaginal es un procedimiento médico o estético diseñado para mejorar la apariencia, firmeza y funcionalidad de la zona vaginal. Puede incluir técnicas quirúrgicas, como la labioplastia o la vaginoplastia, así como tratamientos no invasivos con láser o radiofrecuencia.

Este procedimiento se realiza con fines estéticos, para corregir cambios asociados con la edad, el parto o la pérdida de elasticidad, y también puede ayudar a reducir molestias físicas, como irritaciones o incomodidad. Sin embargo, es importante informarse, elegir profesionales calificados y considerar los posibles riesgos antes de optar por este tratamiento.

Su libro Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old

La actriz habló de este episodio como parte de la promoción de su nuevo libro, “Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old” (Brooke Shields no tiene permitido envejecer), que se publicará el próximo martes 14 de enero. En el libro, Shields reflexiona sobre la importancia de abordar temas incómodos pero reales relacionados con la salud femenina.

“Si queremos cambiar la forma en que hablamos y abordamos la salud de las mujeres, necesitamos poner sobre la mesa estos temas”, escribió la protagonista de Blue Lagoon y Suddenly Susan en su libro, de acuerdo con US Weekly.

La autobiografía promete un enfoque lleno de sinceridad y optimismo sobre lo que significa ser una mujer en la plenitud de su vida. Según la descripción del libro en Amazon, Brooke Shields “se desnuda emocionalmente, pintando una imagen vibrante y esperanzadora sobre su experiencia como mujer”.

Esta revelación no solo pone de relieve la importancia del consentimiento en los procedimientos médicos, sino que también abre un diálogo necesario sobre la salud y el respeto por las decisiones de las mujeres en todas las etapas de su vida. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:

La polémica detrás de ‘Emilia Pérez’: estereotipos y falta de representación mexicana