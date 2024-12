La atribución este miércoles 11 de diciembre del Mundial de fútbol 2034 a Arabia Saudita “pone en peligro” la vida de los migrantes que construirán las infraestructuras y “revela la vacuidad de los compromisos de la FIFA en materia de derechos humanos”, alertaron ONG y representantes de asociaciones de aficionados en un comunicado común.

IT’S OFFICIAL: FIFA ANNOUNCES SAUDI ARABIA AS THE FIFA WORLD CUP 2034™️ HOST NATION 🏆🇸🇦#WelcomeToSaudi34#Saudi34 pic.twitter.com/2YjTLYvpoA

— Saudi Arabia FIFA World Cup 2034™️ (@Saudi2034) December 11, 2024