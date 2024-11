L

a Selección Nacional de México logró una remontada importante y un resultado que hace mucho tiempo no veíamos, esto tras vencer 4-0 a la Selección de Honduras el pasado 19 de noviembre, en términos deportivos esto sería un resultado “natural” dada la supuesta talla del “Tri”. Apenas el viernes 15 los comandados por Javier “el Vasco” Aguirre cayeron en San Pedro Sula en un catastrófico 2 – 0 en favor de los catrachos. Dejando de lado la experiencia de los jugadores, el desempeño cuestionable como arquero de Memo Ochoa, el poder de la grada hondureña, el mal clima por una tormenta tropical, la vuelta de este encuentro de la Nations League tuvo como sede la capital del Estado de México, Toluca; un jugador adicional del que tenemos que hablar.





LA GEOGRAFÍA DEL FUTBOL EN AMÉRICA



El futbol es un deporte que se juega más allá de la cancha y con más jugadores que los 11 de cada equipo. Esta disciplina goza de gran popularidad alrededor del mundo, así sea como espectáculo televisivo o como actividad física callejera, pero es en nuestro continente donde encontramos una serie de particularidades que han metido a un jugador adicional al resultado final: la geografía.



Hablemos del continente americano puntualmente, sus características geográficas crean entornos ideales para el deporte y otros que resultan verdaderamente retadores, desde el calor abrasador de sus desiertos, el frío que corta la piel, la humedad de las costas, la atmósfera de sus selvas, y lo sofocante de sus montañas. Como nos toca jugar en este lado del mundo las condiciones no son tan parejas entre naciones vecinas.





NO JUEGUES EN LA CASA DEL “DIABLO”: MÉXICO



El Estadio Nemesio Diez es la casa de los Diablos del Deportivo Toluca, localizado a una altura de 2,660 metros sobre el nivel del mar. Esto vuelve al escenario un competidor adicional en la cancha. Hablando del encuentro México vs. Honduras; San Pedro Sula tiene una altura de sólo 83 metros sobre el nivel del mar, lo que cambia radicalmente el panorama en el rendimiento deportivo del 11 visitante. Esta sede ha visto grandes éxitos de los locales y no es para menos, meterse con el “Diablo” no es cosa menor, que sí bien el Estadio Azteca es retador no es invencible como la estadística nos ha dejado ver.

“México” Porque le masacró bien el ojete por 4-0 a Honduras y accedió a las semifinales de la Concacaf Nations League. Podían haberlos eliminado pero los hondureños quisieron comer verga mexicana y la tuvieron en su esplendor, alta putita los catrachos.

pic.twitter.com/o2ulAaf7iS — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 20, 2024



En 2007 la FIFA había vetado a los estadios localizados por encima de los 2,500 msnm, lo que dejaba a la capital mexiquense fuera de la posibilidad de recibir juegos oficiales con la Selección Mexicana. En 2008 esta medida se canceló.



EL AIRE ES DE METAL: BOLIVIA

La Selección de Bolivia no tiene una reputación de ser de las más letales de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Futbol), teniendo a representantes con alto poderío como es el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, lo competitivo de Chile y Colombia, hacen de esta confederación una de las más complejas y con boletos muy disputados para los torneos mundiales, esto hasta que juegan en el Altiplano.



El Altiplano boliviano tiene una altura promedio de 3,800 msnm, ocupa poco más del 20% de la superficie nacional y es la región más habitada. Bolivia puede ser un equipo muy modesto, pero ha puesto contra las cuerdas a Brasil y Argentina, sacando los 3 puntos como local. El Estadio Hernando Siles ubicado en La Paz, (3,600 msnm) es una trampa deportiva para el visitante y ha abatido a futbolistas brasileños de alto rendimiento. Bolivia se precia de ser la selección que más veces le ha ganado a la “canarinha” en eliminatorias como local con tres victorias en 1993, 2001, y 2009.



En 2008 la FIFA le quería prohibir a #Bolivia jugar en la altura de La Paz. El 10 se solidarizó con Evo Morales y su pueblo y se fue a jugar un partido. “No le tenemos miedo a la altura”, sentenció.pic.twitter.com/fT1iV2gq9S — Club de Hilos de Fútbol (@clubhilosfutbol) October 24, 2023

En 2007 el club brasileño Flamengo expuso que no volvería a jugar a grandes altitudes, después de que varios de sus jugadores requirieron oxígeno durante un encuentro contra el club Potosí (4,090 metros). En ese año la limitación para jugar en La Paz provocó que el entonces presidente del país, Evo Morales, interpusiera una denuncia por esta restricción a la capital boliviana, se sumó a su petición el astro argentino Diego Armando Maradona, quien en un evento público expresó: “No le tenemos miedo a la altura”. Esta medida también perjudicaba a Quito, Bogotá y a otras ciudades peruanas.

En la presente eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 la “verde” no ha perdido ningún juego en su condición de local.



LA FORTALEZA INVERNAL: CANADÁ



El país más septentrional de nuestro continente es un jugador reciente del futbol, en su ánimo competitivo ha ido ganando terreno en la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) a la que también pertenece México. Además de mejorar su nivel han encontrado espacios donde el deportista canadiense se sienta en casa, aunque no podamos decir “cómodo”.

¡NO DEJA DE NEVAR! 😬❄️ Así luce el Commonwealth Stadium en Edmonton, Canadá 🇨🇦, donde el conjunto de la hoja de maple recibe en unas horas a México 🇲🇽.

La temperatura es -7c y la nieve no para de caer sobre el césped. #Concacaf aún no se pronuncia sobre una posible suspensión. pic.twitter.com/rDYJW6JQL6 — Pase Filtrado (@pasefiltrado) November 16, 2021

La sede de la selección de la hoja de maple es el BMO Field, también conocido como Estadio Nacional de Canadá ubicado en Toronto. Sin embargo, para las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo-Qatar 2022 eligieron el Estadio de la Mancomunidad en Edmonton, una ciudad localizada en las Montañas Rocallosas, ahí se midió contra todas las selecciones naturales del Caribe y América del Norte en una temperatura de -9°centígrados, nieve y una sensación térmica de -16°centígrados en noviembre de 2021. La fortaleza invernal canadiense en la provincia de Alberta fue impenetrable a su favor.



Aunque hubo señalamientos por parte de la prensa el reglamento de International Football Association Board (IFAB) no considera las bajas o altas temperaturas para suspender el juego, mientras el balón ruede de forma normal el clima no será un impedimento para que el encuentro se lleve a cabo. Este recurso le dio gran ventaja a Canadá.





LA DEMOGRAFÍA A MI FAVOR: ESTADOS UNIDOS



En los últimos 20 años el futbol ha crecido de forma meteórica en Estados Unidos y sabe que tiene por vecino a un rival que históricamente ha sido superior, aunque los tiempos han cambiado y los estadounidenses ya no temen de la artillería mexicana han buscado su propio refugio. Es una mezcla de factores que hacen de la Selección Nacional de México es la única que puede jugar en dos países como local y eso lo saben en la USMNST (siglas de la Selección Nacional de Estados Unidos en inglés). Sería trágico para los locales jugar contra México en Los Ángeles, Houston, Phoenix, Dallas, Chicago o Nueva York. Por lo que para ahuyentar a los aficionados mexicanos y de otras selecciones de América Central han elegido ciudades en el estado de Ohio, como Cincinnati y Columbus, localidades donde el porcentaje de población de origen hispano no alcanza el 5%

En estas ubicaciones los de “The Stars and Stripes” saben que su localía se impone. Como en la eliminatoria mundialista en noviembre 2021 corearon desde la grada “Dos a cero” en perfecto español ante una Selección de México que se jugaba el pase a uno de sus más catastróficos torneos.





Newsweek en Español te recomienda también estas notas: