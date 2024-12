Aunque alimentos como los pescados grasos (salmón, sardina, espadín, etc), las verduras y la vitamina D suelen asociarse con la reducción del riesgo de enfermedades, la cerveza rara vez es considerada beneficiosa. Sin embargo, un reciente estudio ha revelado que un consumo bajo o moderado de cerveza podría estar relacionado con una menor probabilidad de desarrollar artritis reumatoide.

ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE PODRÍAN REDUCIR EL RIESGO

El estudio, que analizó datos de 30 investigaciones a gran escala, sugiere que consumir alimentos ricos en nutrientes, como pescado graso (salmón, caballa), cereales integrales, frutas, verduras y vitamina D, puede reducir el riesgo de padecer esta dolorosa enfermedad.

“Los resultados son prometedores. Comer mayores cantidades de estos alimentos y consumir moderadamente alcohol, como una cerveza (473 mL) de baja graduación o un vaso de vino a la semana, puede ayudar a disminuir las probabilidades de desarrollar artritis reumatoide”, explicó la profesora Janet Cade, coautora del estudio y epidemióloga nutricional de la Universidad de Leeds.

¿QUÉ ES LA ARTRITIS REUMATOIDE?

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que provoca dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones, especialmente en las manos, muñecas y rodillas. También puede deformar las articulaciones y generar problemas de equilibrio. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2023 afectó al 21.2% de los adultos en Estados Unidos.

La inflamación juega un papel importante en el empeoramiento de los síntomas, lo que ha llevado a explorar cómo la dieta podría influir en el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS: ¿UN ALIADO CON MODERACIÓN?

La investigación encontró que beber una cerveza ligera o un vaso de vino a la semana estaba relacionado con un 10% menos de probabilidad de desarrollar artritis reumatoide. Sin embargo, consumir más de cuatro pintas de cerveza o tres copas y media de vino por semana no mostró el mismo efecto protector y, de hecho, podría aumentar el riesgo.

Es importante señalar que los estudios observacionales sobre nutrición pueden estar influenciados por participantes que evitan el alcohol debido a problemas de salud o adicciones, lo que podría sesgar los resultados.

LA VITAMINA D Y OTROS ALIMENTOS SALUDABLES

Además del alcohol moderado, la investigación destacó que alimentos ricos en vitamina D, como leche, queso, huevos, hongos y cereales fortificados, también están asociados con un menor riesgo de artritis reumatoide.

Por otro lado, un mayor consumo de té y café mostró una ligera tendencia a aumentar el riesgo, aunque este permaneció bajo para ambas bebidas.

INVESTIGACIONES PARA UN ENFOQUE PERSONALIZADO

“Más investigaciones nos permitirán entender por qué estos alimentos tienen los efectos observados y desarrollar recomendaciones nutricionales específicas para personas con artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes,” comentó Yuanyuan Dong, autor principal del estudio y especialista en nutrición de la Universidad de Leeds.

Este estudio, basado en datos de casi 3 millones de personas (incluyendo 10,000 casos de artritis reumatoide), reafirma la importancia de la dieta en la prevención de enfermedades crónicas. N

