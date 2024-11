Ed Kelce, padre de Travis Kelce, jugador estrella de los Kansas City Chiefs, fue recibido con una ola de cariño en forma de pulseras de la amistad durante uno de los conciertos de Taylor Swift en Toronto.

El patriarca de la familia Kelce fue visto en el sexto y último concierto de la estrella pop en Toronto como parte de su histórica gira Eras Tour el 23 de noviembre. Este concierto marca la penúltima ciudad canadiense en el calendario de Swift, antes de que la gira concluya su impresionante recorrido en Vancouver el próximo 8 de diciembre.

“AHOGADO EN PULSERAS” VIP

Ed Kelce asistió al concierto desde una sección VIP en el Rogers Centre, donde fue captado luciendo numerosas pulseras antes de que el espectáculo comenzara. En los conciertos de Swift, es común que los fans, conocidos como Swifties, intercambien estas pulseras como una muestra de amistad, tradición inspirada en la canción “You’re on Your Own, Kid” del álbum Midnights.

Un video de TikTok que muestra a Ed Kelce recibiendo una gran cantidad de pulseras de los fans se volvió viral rápidamente. La usuaria @carliecam compartió un clip titulado: “Ed aprendiendo el arte complicado de intercambiar pulseras de la amistad”.



En el video, se ve a Ed, vestido con una camisa gris y un blazer a juego, luchando por quitarse una de las pulseras de su muñeca para intercambiarla con una fan. “Ahogado en pulseras y el show ni siquiera ha empezado“, se lee en el texto del video.

REUNIÓN DE CONSUEGROS

El padre de Travis Kelce no estuvo solo en la sección VIP, ya que fue visto acompañado por Andrea Swift, madre de Taylor. En otro video publicado en X (antes Twitter), ambos padres fueron captados bailando al ritmo de “Cruel Summer”.

“ANDREA SWIFT BAILANDO ‘CRUEL SUMMER'”, decía el título del video, compartido por la usuaria @tswiftvancity.

<

h2>

JUSTIN TRUDEAU ENTRE EL PÚBLICO

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, estuvo presente en el recital de la cantante pop y fue visto intercambiando “pulseras de la amistad” con otras fans en las gradas del Rogers Centre. En una audiencia de más de 48,200 personas no pasó desapercibido. El mandatario canadiense anteriormente ya había dejado ver que tiene un espíritu “Swifty”, en el verano boreal del 2023, no había fechas registradas en Canadá para su gira internacional que pasó por México, Sudamérica, Europa, Asia y Australia durante el próximo año.

En aquel entonces Trudeau respondió al tuit de Swift con letras parafraseadas de sus propias canciones, publicando “Soy yo, hola. Sé que a algunos lugares de Canadá les encantaría tenerte. Así que no hagas que este sea otro verano cruel. Esperamos verte pronto“. Al final se le cumplió y asistió al quinto concierto concierto de las seis ofrecidas en la mayor ciudad de esa nación.

#WATCH: PM Justin Trudeau trading friendship bracelets with people at the Taylor Swift concert in Toronto. pic.twitter.com/BEC8x4TJJ8 — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) November 24, 2024

UN TRIBUTO ESPECIAL DE SWIFT A TRAVIS KELCE

Taylor Swift también causó sensación durante su show en Toronto al rendir un tributo a su novio, Travis Kelce. Mientras interpretaba “Midnight Rain” de su álbum Midnights, Swift improvisó un movimiento de baile que recordaba uno realizado por Kelce durante su actuación de “Karma” en el Estadio de Wembley en junio.

Este gesto no pasó desapercibido para los Swifties, quienes rápidamente publicaron videos comparando los pasos de Swift y Kelce, destacando el guiño romántico. “LOS AMO”, escribió una fan en X, donde el video acumuló más de 100,000 vistas.

ZOOEY DESCHANEL EN EL FUROR DE TORONTO

La actriz Zooey Deschanel también asistió a este concierto y se volvió viral tras compartir un video desde la audiencia utilizando un audio de su personaje en New Girl. En el clip, Deschanel recrea una línea de Jess, su personaje, diciendo: “Solo quería escuchar a Taylor Swift sola“.

El momento es un homenaje a una escena de la segunda temporada del programa, donde Jess escucha canciones de Swift tras una ruptura sentimental. En el video, Deschanel capturó a Taylor interpretando “Lover”, emocionando a los fans de la cantante y de la serie. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: