n análisis realizado por WIRED y expertos en técnicas forenses digitales revelaron que el video de vigilancia publicado recientemente por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, grabado la noche anterior a la muerte de Jeffrey Epstein, fue “modificado” y “ensamblado a partir de al menos dos clips fuente”, lo que pone en duda su autenticidad y revive las teorías sobre una posible conspiración en torno a su fallecimiento.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Epstein, un delincuente sexual convicto, fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Las autoridades han insistido en que se trató de un suicidio, pero desde entonces han proliferado versiones alternativas, incluyendo la posibilidad de que haya sido asesinado para proteger a figuras de alto perfil vinculadas a sus actividades.

En junio de 2024, el entonces candidato presidencial Donald Trump prometió desclasificar los archivos del caso si era elegido nuevamente. Sin embargo, la publicación de un video de 11 horas de duración, junto con un comunicado conjunto del DOJ y el FBI que reafirma la versión oficial del suicidio y niega la existencia de una “lista de clientes”, ha provocado una ola de indignación entre sus simpatizantes, quienes acusan al gobierno de encubrir la verdad.

QUÉ SE SABE DEL VIDEO

El Departamento de Justicia describió el metraje como el video “completo y sin editar” de la cámara ubicada cerca de la celda de Epstein. Según el comunicado, entre las 10:40 p.m. del 9 de agosto de 2019 y las 6:30 a.m. del día siguiente, nadie ingresó a los niveles donde estaba recluido.

No obstante, WIRED reveló que los metadatos del archivo de video indican múltiples modificaciones. Fue guardado al menos cuatro veces el 23 de mayo de 2025 por un usuario de Windows, probablemente con el software Adobe Premiere Pro. Además, se detectaron al menos dos archivos MP4 combinados en el video final.

El archivo también presenta un minuto faltante, entre las 11:58:58 p.m. y las 12:00:00 a.m. del 10 de agosto. Según explicó la fiscal general Pam Bondi, esto se debe a una falla habitual en el ciclo diario de la cámara, que omite un minuto cada día.

Un informe de 2023 de la Oficina del Inspector General del DOJ ya había advertido que aproximadamente la mitad de las cámaras del centro no funcionaban correctamente en los días previos a la muerte de Epstein.

CRÍTICAS AL MANEJO DEL CASO

El profesor Hany Farid, experto forense digital de la Universidad de California en Berkeley, declaró a WIRED: “Si un abogado me presentara este archivo y me preguntara si es adecuado para una corte, diría que no. Vayan al origen. Háganlo bien. Una exportación directa del sistema original, sin manipulaciones”.

El FBI declinó hacer comentarios y redirigió las preguntas al DOJ y la Oficina Federal de Prisiones, que tampoco respondieron.

A esto se suma la polémica declaración —ya eliminada— del empresario Elon Musk, quien afirmó sin pruebas que los archivos de Epstein no se habían publicado porque Trump aparecía en ellos. El presidente negó cualquier implicación: “No tuve nada que ver con eso”, dijo a periodistas.

QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES

En su comunicado, el DOJ y el FBI afirmaron que no existe una lista incriminatoria de clientes, ni evidencia creíble de que Epstein chantajeara a individuos prominentes. Además, aseguraron que no encontraron indicios que justifiquen investigaciones contra terceras personas no acusadas.

QUÉ PODRÍA PASAR

Lejos de calmar las sospechas, la publicación del video ha reactivado la presión pública —especialmente entre las bases de apoyo de Trump— para exigir mayor transparencia en torno al caso. Es probable que la administración Trump enfrente nuevas exigencias para liberar más información, a medida que crecen las dudas sobre lo ocurrido aquella noche en el centro penitenciario de Nueva York.

La incertidumbre persiste, y con ella, la desconfianza hacia la versión oficial, en uno de los casos más polémicos y oscuros de la justicia estadounidense en los últimos años. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

