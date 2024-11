La modelo Emma Coronel continúa en el intento de cambiar su imagen, luego de relacionarse con el lídere del Cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, y haber cumplido dos años y medio en una prisión de Estados Unidos; en esta ocasión, la exesposa del narcotraficante mexicano presumió ser la invitada de honor en la Gala Miss Guatemala USA 2024, celebrada en Los Ángeles, California.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo del evento fue recaudar fondos para la fundación “Love and Care for Our Children”, a fin de apoyar a niños guatemaltecos en situación de vulnerabilidad, especialmente en las zonas más pobres del país centroamericano.

Coronel llamó la atención del público no solo por su presencia, sino también por su bolso Dolce & Gabbana, que según medios internacionales está fabricado con piel de becerro y decorado con un glitter plateado. A tenor del medio Infobae, este tiene un costo aproximado de 41,000 pesos. Sin embargo, esta no es la primera vez que Emma Coronel participa en un certamen de belleza, en septiembre pasado debutó como modelo de pasarela en la semana de moda en Milán, Italia. En ese entonces, la mujer de 35 años portó atuendos de la diseñadora April Black.

“Emma nos honrará con su presencia. Ha sido elegida para abrir y cerrar la muy esperada colección de diamantes negros”, escribió en su momento April Black Diamond.

EMMA CORONEL EN LA GALA MISS GUATEMALA USA; QUEDA EN EL OLVIDO SU PASO POR LA PRISIÓN

Desde hace unos meses, la exreina de belleza ha intentado desapegarse de la imagen que la relaciona con el narcotráfico y la cárcel; desde el pelo negro a rubio hasta sus publicaciones en redes sociales. Emma Coronel se casó con el otrora poderoso capo de las drogas cuando era adolescente; después fue condenada a tres años de prisión por un juez estadounidense en noviembre de 2021.

Sin embargo, durante el juicio, los fiscales y sus abogados defensores argumentaron que Coronel no estaba involucrada en el negocio principal del Cártel de Sinaloa, que envió cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y otras drogas a Estados Unidos. Recuperó su libertad en septiembre de 2023 y unas semanas más tarde dio su primera entrevista para un artículo sobre su vida en la revista Elle.

Su imagen de una vida llena de lujos también fue evidente durante el juicio del “Chapo” Guzmán, entre 2018 y 2019. La mujer recibió el apodo de la “Kardashian de Sinaloa” por vestir diseños exclusivos, mientras su marido era condenado a cadena perpetua. N