Un video difundido por el Kremlin muestra al líder ruso Vladimir Putin con las manos casi inmóviles durante más de 20 minutos, lo que ha desatado una oleada de especulaciones en línea basadas en rumores existentes sobre su salud.

El video, publicado el jueves 21 de noviembre de 2024, muestra al presidente ruso confirmando el uso de misiles hipersónicos en un ataque a Ucrania, afirmando que Rusia estaba probando este sistema de armas en respuesta a lo que calificó como acciones de países de la OTAN contra Rusia.

Se cree que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido aprobaron recientemente que las fuerzas ucranianas usen misiles de largo alcance ATACMS y cohetes Storm Shadow en objetivos dentro de Rusia.

“Siempre hemos preferido y estamos listos para resolver todos los problemas controvertidos por medios pacíficos. Pero también estamos preparados para cualquier desarrollo de los acontecimientos”, decía una traducción de las declaraciones de Putin.

Sin embargo, más allá del anuncio sobre el uso de armamento hipersónico, la atención se centró en otros detalles del video.

Un post en X, anteriormente Twitter, del asesor ucraniano de asuntos internos Anton Gerashchenko, publicado el 21 de noviembre de 2024 y con 1.5 millones de visualizaciones, decía: “Si aceleras el video, es visible que las manos de Putin no se mueven y parecen estar separadas de su cuerpo.

“El sonido y el movimiento de los labios no coinciden en algunos momentos”.

Gerashchenko comentó después que la reacción de lo que llamó “bots y trolls rusos” lo llevó a pensar que “hay algo realmente ahí”.

El cineasta Patrick Hölscher escribió: “La salud de #Putin debe cuestionarse oficialmente. En el último video publicado por una página del Kremlin se puede ver claramente el trabajo amateur para hacer que sus manos parezcan estables. No se molestaron en volver a filmarlo ni en corregirlo adecuadamente; está ahí en HD“.

El post de Hölscher incluyó una versión editada del video que, según él, mostraba que las manos de Putin eran un elemento superpuesto.

