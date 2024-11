Los abogados de la administración Biden argumentaron que los documentos de inmigración del príncipe Harry deben mantenerse en privado y que cualquier “especulación de irregularidades carece de fundamento“, según un escrito judicial al que tuvo acceso Newsweek.

Harry, en su autobiografía Spare, reveló haber consumido drogas ilegales a lo largo de su vida, incluyendo cannabis, hongos alucinógenos, cocaína y ayahuasca.

¿QUÉ HIZO EL PRÍNCIPE HARRY?

El grupo conservador Heritage Foundation demandó al Departamento de Seguridad Nacional, alegando que el público tiene derecho a saber si el duque de Sussex declaró esos antecedentes en su solicitud de visa. La organización argumenta que, de no haberlo hecho, habría mentido —lo que pondría en peligro su permanencia en Estados Unidos— o habría recibido un trato preferencial, sugiriendo posibles irregularidades por parte del gobierno.

Aunque Heritage perdió el caso, busca apelar la decisión después de que las justificaciones completas para desestimar sus reclamos fueran redactadas para proteger la privacidad de Harry.

En respuesta al desafío, la administración Biden defendió nuevamente el manejo del caso del príncipe Harry. Un escrito judicial, citado por Newsweek, establece: “La evidencia presentada al Tribunal demuestra claramente que la especulación de [Heritage] sobre irregularidades carecía de fundamento”.

El juez Carl J. Nichols revisó en privado los registros migratorios de Harry antes de desestimar el caso en septiembre. En su fallo indicó: “Tras la revisión en cámara de ciertos registros y declaraciones asociadas, el Tribunal coincide en que el interés de privacidad del Duque supera cualquier interés público, y por lo tanto concede la moción de juicio sumario al demandado“.

Por su parte, Mike Howell, director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de Heritage Foundation, comentó a Newsweek: “El escándalo del príncipe Harry se volvió aún más sospechoso. Aunque nuestro caso está lejos de terminar mientras exploramos la apelación, diría que estas curiosas redacciones apuntan a algo serio”.

En el último escrito, los abogados de la administración argumentaron que las declaraciones públicas ya brindaban “la máxima cantidad de información sobre los documentos sin revelar detalles no públicos sobre el estatus migratorio del Duque de Sussex, cualquier beneficio migratorio que haya solicitado o cualquier acción adversa a la que haya sido sometido”.

Añadieron que las evidencias de Heritage sobre posibles irregularidades gubernamentales eran meras “sospechas infundadas”, insuficientes para superar los intereses de privacidad de Harry.

Los psicodélicos me hicieron bien. Había experimentado con ellos a lo largo de los años, por diversión, pero luego comencé a usarlos de manera terapéutica y medicinal

En su libro Spare, Harry escribió: “Los psicodélicos me hicieron bien. Había experimentado con ellos a lo largo de los años, por diversión, pero luego comencé a usarlos de manera terapéutica y medicinal. No solo me permitieron escapar de la realidad por un tiempo, sino que me dejaron redefinirla”.

Sobre la cocaína, señaló: “No fue muy divertida y no me hizo sentir especialmente feliz, como parecía ocurrirle a todos los demás. Pero me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Era un chico de 17 años dispuesto a probar cualquier cosa que alterara el orden preestablecido“.