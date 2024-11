Tijuana, B.C.- La violencia familiar es el delito que más preocupa al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado (CCSPE), informó su titular Roberto Quijano. Las áreas que más reportan casos de este tipo son Camino Verde y Natura.

Reconoció la labor que realiza el gobierno de Baja California en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ya que el tema de la seguridad está atendido, pero no resuelto. Destacó que el tema de inseguridad sigue pendiente en algunos casos donde ha ido disminuyendo la incidencia en el tema de los homicidios y algunos robos, pero, sigue creciendo en violencia familiar.

Informó sobre este delito, que el 99 por ciento de las víctimas suelen ser mujeres y niños por lo que consideró que se debe atender desde su etapa primaria desde la prevención.

El titular del CCSPE en Baja California tiene confianza que, con la nueva administración federal se puedan ver cambios, no solo en la estrategia sino en resultados.

“Particularmente la coordinación con el gobierno federal y el tema de la coordinación, la vinculación, lo planes que tienen que tener entre los tres órdenes de gobierno, para que den una solución a largo plazo, y no solo a corto plazo, porque nos damos cuenta que hay delitos como los homicidios que van a la baja, pero, a lo mejor en seis meses no va a ser lo mismo porque no se han atendido las causas”, refirió Quijano.

En cuanto al delito de violencia familiar señaló que está focalizada e identificada. Datos con los que cuentan, les indican que las colonias con más llamadas de auxilio por este delito son: Camino Verde y Natura, esta última colonia se colocó en el primer lugar a nivel estatal.

Con la información que ya se tiene, espera que se inicien acciones que ayuden a contrarrestar esta situación. N