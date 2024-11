El magnesio es uno de los minerales más esenciales para la salud en general, reconocido por su amplia gama de beneficios, desde la promoción de un sueño tranquilo hasta el apoyo a la fuerza ósea. Pero, ¿qué tan crucial es el magnesio específicamente para la salud de las mujeres, y qué beneficios únicos ofrece?

Newsweek se puso en contacto con expertos para averiguar cómo los niveles bajos de magnesio afectan de manera única a las mujeres y para determinar si es un suplemento que todas las mujeres deberían considerar tomar. Después de todo, puede atribuirse a una serie de problemas de salud de las mujeres, como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), el embarazo y la menopausia.

A pesar de que la ingesta diaria recomendada es de 420 miligramos para los hombres y 320 miligramos para las mujeres, la dieta estadounidense promedio generalmente se queda corta, proporcionando solo alrededor de la mitad del magnesio necesario. De hecho, un estudio de 2018 publicado en The Journal of the American Osteopathic Association sugiere que hasta 50 por ciento de la población estadounidense puede tener deficiencia de magnesio.

POR QUÉ EL MAGNESIO ES ESENCIAL PARA LA SALUD DE LAS MUJERES

Jacob Teitelbaum es un internista certificado por la junta, conocido experto en los campos del síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, el sueño y el dolor.

Teitelbaum, el autor de numerosos libros, incluyendo From Fatigued to Fantastic!, dijo a Newsweek que los síntomas de las siguientes afecciones pueden mejorar tomando suplementos de magnesio:

Resistencia a la insulina y aumento de peso (incluido el síndrome de ovario poliquístico): La deficiencia de magnesio se asocia con la resistencia a la insulina y el aumento de peso, condiciones comunes en el síndrome de ovario poliquístico (síndrome de ovario poliquístico). La suplementación con magnesio, a menudo combinada con otros nutrientes, ha demostrado beneficios para controlar estas condiciones.

Trastornos del estado de ánimo (SPM, ansiedad, depresión): Los trastornos del estado de ánimo relacionados con las hormonas, como el síndrome premenstrual, la ansiedad y la depresión, a menudo se exacerban por niveles bajos de magnesio. La investigación muestra que la suplementación con magnesio y vitamina B6 alivia significativamente los síntomas del síndrome premenstrual.

Síntomas menopáusicos (sofocos y depresión): Los niveles más bajos de magnesio pueden intensificar los sofocos y la depresión asociadas con la menopausia, mientras que se ha encontrado que la suplementación reduce la frecuencia y gravedad de los sofocos.

Salud del embarazo: El magnesio es esencial para un embarazo saludable, ayudando a prevenir y tratar afecciones como la eclampsia, la presión arterial alta y el parto prematuro.

Salud ósea: La deficiencia de magnesio empeora la pérdida de densidad ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas.

FATIGA CRÓNICA

Fatiga y síndrome de fatiga crónica (SFC), fibromialgia, COVID largo: Estas condiciones, que son de tres a cuatro veces más comunes en las mujeres que en los hombres, a menudo están relacionadas con niveles bajos de magnesio. El magnesio es crucial para la producción de energía celular, y la deficiencia puede conducir a los síntomas de baja energía y fatiga en estas condiciones.

Trastornos autoinmunes: Las mujeres tienen tres veces más probabilidades de experimentar afecciones autoinmunes debido a factores genéticos. Los niveles bajos de magnesio pueden aumentar la susceptibilidad al estrés oxidativo y la inflamación, los cuales pueden exacerbar las enfermedades autoinmunes.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA DEFICIENCIA DE MAGNESIO?

Dr. Kaywaan Khan, un médico general privado, dijo a Newsweek que los niveles bajos de magnesio pueden manifestarse sutilmente, a menudo pasando desapercibidos sin una evaluación profesional.

Fatiga, calambres musculares y estreñimiento.

Khan, que trabaja en Harley Street Clinic, Hannah London, dijo: “El magnesio juega un papel importante en la relajación y la función muscular, por lo que cuando los niveles son bajos, esto puede causar un aumento de los calambres musculares, espasmos o una sensación de debilidad.

“Esto también puede afectar el tracto digestivo, ya que el magnesio ayuda a estimular el peristalsis, las contracciones musculares onduladas que mueven los alimentos a través de los intestinos. Sin suficiente magnesio, estas contracciones se debilitan, lo que lleva a un tiempo de tránsito más lento y a posibles síntomas de estreñimiento.

“La fatiga y el letargo también son comunes con la deficiencia de magnesio, ya que el magnesio es esencial para la producción de energía dentro de las células”.

¿MALA SALUD MENTAL EN LAS MUJERES? MAGNESIO

El magnesio es el cuarto mineral más abundante en tu cuerpo, por lo que no es de extrañar que los niveles bajos puedan afectarte tanto mental como físicamente.

Khan explicó: “Como el magnesio ayuda a regular los neurotransmisores que afectan el estado de ánimo, otros síntomas pueden ser emocionales junto con el impacto físico de la deficiencia de magnesio.

“Como resultado, las mujeres pueden experimentar ansiedad, irritabilidad o cambios repentinos de humor. Además, el magnesio ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a regular el flujo sanguíneo al cerebro. La deficiencia de magnesio puede hacer que estos vasos se contraijan, y cuando se combina con el estrés emocional, esto puede resultar en dolores de cabeza y migrañas.

DEFICIENCIA SEVERA DE MAGNESIO

Es fácil atribuir síntomas como calambres musculares o mal humor a otras causas, como el síndrome premenstrual (SPM) o demasiado ejercicio. Pero, a medida que avanza la deficiencia de magnesio, pueden desarrollarse síntomas más graves, incluyendo entumecimiento, hormigueo, contracciones musculares, calambres, convulsiones, cambios de personalidad, ritmos cardíacos anormales e incluso espasmos coronarios, según la investigación.

Khan agregó que los niveles crónicos bajos de magnesio se han asociado con un mayor riesgo de afecciones como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la osteoporosis, todas las cuales pueden tener un impacto negativo en la salud a largo plazo.

¿DEBERÍAN TODAS LAS MUJERES TOMAR MAGNESIO?

Cuando se trata de suplementos, no hay un enfoque de talla única; de hecho, demasiado de algo bueno a veces puede ser perjudicial. Newsweek consultó a Khan, Teitelbaum y al Dr. Resham Uttamchandani, un médico doblemente certificado por la junta, para averiguar si la suplementación con magnesio es beneficiosa para todas las mujeres.

Uttamchandani, con sede en Los Ángeles, fundadora de Doctor U, una plataforma de videoconsulta, dijo a Newsweek: “Muchas mujeres pueden satisfacer sus necesidades de magnesio a través de una dieta rica en granos enteros, nueces y verduras de hoja verde, pero a veces vale la pena echar un vistazo más de cerca. Etapas de la vida como el embarazo, la post-cirugía o el entrenamiento atlético intenso pueden aumentar los requisitos de magnesio”.

Sin embargo, Teitelbaum dijo: “A menos que uno esté preparado para pasar muchas horas extra al día comprando y preparando comida, es muy difícil obtener niveles óptimos de todos los nutrientes de la dieta estadounidense”.

ALTAS DOSIS DE VITAMINAS B Y 150-200

Debido a esto, recomienda que todas las mujeres tomen un multivitamínico de calidad con altas dosis de vitaminas B y 150-200 miligramos de un magnesio bien absorbido diariamente.

Khan agregó: “No todas las mujeres necesitan tomar suplementos de magnesio, pero muchas pueden beneficiarse del aumento de la ingesta. Específicamente durante los períodos de cambios hormonales, como el embarazo, la menopausia y la menstruación, los niveles de magnesio tienden a disminuir. Esta deficiencia puede provocar calambres dolorosos, fatiga aumentada y fluctuaciones del estado de ánimo, todos los cuales los suplementos de magnesio pueden ayudar a aliviar al apoyar el equilibrio hormonal”. N