Tijuana, B.C.- Tras la muerte de Jorge Eduardo Ortiz Franco, empleado de la empresa Prime Wheel 2, la noche del lunes, 21 de octubre, autoridades realizaron un recorrido por la empresa para analizar su clausura.

Durante la tarde del martes, 22 de octubre, autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel estatal y federal, así como Protección Civil y Bomberos de Tijuana acudieron a la empresa Prime Wheel 2, ubicada en el Ejido Chilpancingo.

Previamente a esta visita, la familia de la víctima acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para conocer si es posible la apertura de una carpeta de investigación que les dé justicia.

Carmen Morales, la ex pareja de Jorge Eduardo Ortiz Franco, se enteró de su muerte por una amiga, quien la alertó de lo que ocurrió en Prime Wheel. A partir de esta noticia le llamó a Ortiz Franco en más de una ocasión a su celular pero no obtuvo respuesta, por lo que decidió llamar al tio de Eduardo y ambos acudieron directamente a la empresa.

En el lugar esperaron varias horas, antes que un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) les mostró una identificación, confirmando que se trataba de Jorge Eduardo Ortiz. Contó que por parte de la empresa nadie acudió a brindarles algún tipo de atención.

Jorge Eduardo trabajaba en el área de producción desde hace 6 años, sin embargo, ante la constante falla en las máquinas, era él quien les daba mantenimiento, por lo que sospechan que fue en ese momento que ocurrió su muerte al quedar prensado.

Este no fue el primer altercado que se presentó en la empresa, además de la desaparición de Servando en la planta 1, previamente, el supervisor de Eduardo había caído en una tina con agua caliente que le ocasionó lesiones en la rodilla, contó Carmen.

Jorge Franco es tío de Eduardo, él acudió a las oficinas de la FGE para conocer el reporte y revisar si hubo responsabilidad por parte de la empresa, de existir, pediría que se abra la carpeta de investigación correspondiente para que se le dé justicia.

Hizo un llamado a las autoridades para que se esclarecezcan los hechos y se sancione a la empresa, asimismo, que se dé una indemnización para el hijo de Jorge Eduardo, un niño de un año y medio.

“Es una empresa que yo veo que no tiene esa seguridad empresarial donde debe haber ciertas reglas, cierto equipo de seguridad en la empresa, hasta el momento no hemos sabido precisamente qué sucedió porque nos negaron el acceso a la empresa. Le hacemos el llamado a todas nuestras autoridades para saber qué es lo que realmente van a hacer porque no sé qué es lo que esperan porque no es la primera muerte”, destacó el tío de la víctima.

Por parte de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, indicó que personal de la Fiscalía acordonó el área donde ocurrieron los hechos para fines de la investigación de la muerte de Jorge Eduardo Ortiz.

Indicó que también se aseguraron cámaras de video y se le dio vista a la STPS.

Durante una rueda de prensa, mostraron imágenes de la zona del incidente donde se observa un pasillo con máquinas, en una de ellas, una tipo trituradora es donde se presume que la víctima se pudo haber quedado atorado o succionado por la máquina.

Andrade Ramírez informó que están en la etapa de investigación revisando la cronología de los hechos para determinar cómo ocurrió el deceso.

Recordó que los alcances de la Fiscalía son para investigar delitos por dolo o culpa y no cuando son por cuestiones laborales. N