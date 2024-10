Tijuana, B.C.- Juan Manuel Sánchez Rosales, el recién nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, informó que uno de las tareas que se le ha encomendado es trabajar el tema de corrupción al interior de la Policía Municipal.

“Elemento que sea detectado en actos de corrupción, que sea puesto a disposición de la autoridad competente”, anunció Sánchez Rosales.

Explicó que esta petición proviene del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz para atacar los actos de corrupción que se puedan dar dentro de la corporación de la que esta al frente a partir de la noche del 7 de octubre, cuando fue votado por la mayoría del Cabildo Municipal.

Comentó que también se enfocaran en hacer los exámenes de control y confianza porque hay alrededor de 750 policías que no los tienen y que por tal motivo, no pueden portar armas.

Sobre la depuración de policías, advirtió que es una situación que se da al inicio de todas las administraciones. Analizará los cerca de 300 elementos que están incapacitados para comprobar que sí son incapacidades justificadas, y dará seguimiento a los casos que están en la Comisión de Honor y Justicia.

En cuanto a las necesidades laborales de policías y bomberos, compartió que revisarán propuestas para que se faciliten estos incrementos salariales, se tenga acceso a un programa de vivienda y continúe la atención en el seguro social, tanto para los agentes como sus familias.

Al ser cuestionado sobre el conocimiento de la dinámica de la ciudad, aseguró que desde que fue delegado del CISEN en la década de los 90’s en Baja California, no ha perdido relación con la entidad.

Asimismo, mencionó que ha participado en los análisis a nivel nacional en materia de delitos y de movilidad de los grupos criminales.

“El no estar en Tijuana de manera fija, no implica que no tengamos el conocimiento de lo que se va generando. Hemos estado en otros estados fronterizos, y estamos ligados en la correlación. Hemos formado parte de los grupos transfronterizos para evaluar con las autoridades del vecino país que es lo que va a afectar. Entonces, la dinámica y cómo lo percibe uno en el análisis de los delitos de alto impacto y la dinámica de la prevención del delito van interrelacionados y los vamos atendiendo de manera conjunta”, puntualizó. N