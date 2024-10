Tijuana, B.C.- La designación del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) en Tijuana será a más tardar el lunes, 7 de octubre, así lo informó Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana.

Aunque se esperaba para el día miércoles, 2 de octubre, será a más tardar este lunes cuando se concrete la votación en Cabildo para elegir al secretario de Seguridad. En la terna continúa Julián Leyzaola Pérez, quien desde campaña había sido anunciado para este cargo, los otros nombres siguen sin ser confirmados.

“Sigue en pie la terna que vamos a llevar a cabo. Recuerden que como terna van tres nombres aproximadamente, y en ese sentido tenemos que crear las condiciones para que los regidores tomen esa decisión”, adelantó Burgueño Ruiz.

Mientras tanto, continúa el secretario de la administración pasada, Fernando Sánchez González, quien está asignado como encargado de despacho, por lo que el trabajo en materia de seguridad continúa operando sin inconvenientes.

En cuanto a la manifestación de un grupo de trabajadoras sexuales en la Zona Centro, el pasado jueves, 3 de octubre, en el que pedían a Julián Leyzaola que les permitiera continuar con su trabajo, Burgueño Ruiz declaró que será el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero, quien se encargará de atender a este grupo el día lunes.

Será hasta entonces cuando el alcalde emita alguna opinión, una vez que tengan certeza de las necesidades de este sector de la población.

“Yo no traigo ninguna lectura, yo creo que al platicar con ellas vamos a saber cuál es su situación. No me puedo adelantar a hacer ningún comentario, yo creo que todo esto podrían ser suposiciones hasta que a mí como autoridad me digan que están viendo, que perciben o cómo se sienten”, respondió el presidente municipal, y aseguró que estará al tanto de la reunión para generar las condiciones que requieren.

Destacó que su administración se va a caracterizar por el respeto a los derechos humanos de toda la población y no se permitirá que ninguna autoridad violente los derechos humanos de la ciudadanía.

Sobre si esta manifestación en contra de Julián Leyzaola Pérez es un jaloneo al interior de su administración, dijo que desde el inicio giró una instrucción con la administración y cerró filas con el gabinete, pero de haber una condición se tiene que analizar y ver qué la está originando, para actuar como autoridad en pro de la ciudadanía. N