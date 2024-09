Recientemente, la famosa Revista Time publicó su lista de las 100 personas más influyentes en el sector de la Inteligencia Artificial (IA). Aunque como sucede en todos estos ejercicios, “no son todos los que están, ni están todos los que son”, lo cierto es que nos refleja, de manera importante, las voces más reconocidas en lo que será, según muchos, una nueva era digital. Más allá de Sam Altman, la figura más visible de la IA, o Mark Zuckerberg, el referente de las redes sociales más populares, el medio estadounidense nos brinda los perfiles de líderes, innovadores, pensadores y de aquellos que le darán forma a lo que podrían ser los próximos años del sector tecnológico.

Dentro de la lista, es notable la participación de 15 personas nacidas, educadas o con ascendencia de la India. Es así como vemos a Sundar Pichai (CEO de Google), Satya Nadella (CEO de Microsoft), Rohit Prasad (científico que encabeza la IA de Amazon), Aravind Srinivas (CEO de Perplexity, un buscador conversacional), Siv Rao (Fundador de Abridge, startup sanitaria), Anant Vijay Singh (Líder de Proton, apps para el trabajo), Amba Kak (Co-directora de AI Now Institute, un centro de investigación), Dwarkesh Patel (Anfitrión de su propio podcast), Amandeep Singh Gill (Oficina del Enviado del Secretario General para la Tecnología), Arati Prabhakar (Oficina de Estados Unidos sobre Políticas de Ciencia y Tecnología), Divya Siddarth (Co-fundadora de Collective Intelligence Project, incubadora de modelos tecnológicos), Ashwini Vaishnaw (Ministro de Electrónica y Tecnologías de la Información de la India), Nandan Nilekani (Co-fundador de Infosys, servicios digitales y de consultoría), Anil Kapoor (actor quien litigó sobre la explotación no autorizada de las celebridades en su país) y Vinod Khosla (Fundador de Khosla Ventures, empresa de inversión de capital).

Por su parte, en la lista “AI 50” de Forbes, 6 empresas fundadas por indios están incluidas en este año: Abridge, Basemen, Codieum, Glean, Perplexity and Together AI. Incluso, como puede apreciarse fácilmente, algunas de ellas no se encuentran en Time, por lo que vemos que la incursión en el sector por parte de personas con esta nacionalidad es impresionante.

¿A qué se debe este fenómeno?

La India ha sido referente desde hace muchos años a nivel cultural. Mahatma Gandhi y su filosofía de “la no violencia”, escritores como Rudyard Kipling, Rabindranath Tagore, Deepak Chopra o Salman Rushdie yartistas como Priyanka Chopra Jonas, Freida Pinto o Dev Patel han sido líderes a nivel global. Es más, pocos países pueden decir que cuentan con tres mises Universo o 10 premios Nobel sin ser “de primer mundo”.

¿Cómo lo ha logrado?

La respuesta más relevante es la inversión en educación de alta calidad pero además, especializada. Por ejemplo, centros como el Instituto Indio de Tecnología y el Instituto Indio de Ciencia son referentes a nivel global sumado a una cultura de la innovación que incentiva a estudiar carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). La motivación por el estudio comienza desde los niveles más básicos y se hace énfasis en recursos digitales como Coursera, edX y lógicamente Khan Academy, creada por Salman Khan, estadounidense de familia bengalí.

En segundo término, el idioma también juega un papel trascendental. La India tiene dos idioma oficiales: el hindi y el inglés pero éste último es ampliamente utilizado en la educación superior. Esto facilita el acceso a libros, artículos científicos, conferencias internacionales y colaboración con proyectos de investigación de otras regiones. Además, así desarrollan habildades blandas (comunicación, presentación, negociación) en un entorno mucho más amplio y abriendo mayores oportunidades de empleo.

Obviamente, las características de la India son diferentes a las de nuestro país. Por ejemplo, es un país joven (el promedio de la población es de 28 años) y, además, el lugar más poblado del mundo, superando a China. Por su parte, México tiene casi un 24% de jóvenes entre los 15 y los 29 años dentro de su población, es decir, 31 millones de personas frente a los más de 500 millones del país asiático. No obstante, comparten un dato importante,ambas naciones: destinan aproximandamente, el 4.6% de su PIB a educación. Increíblemente, lo mismo.

Dice el proverbio indio, que “la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada” y con ello vemos que no es el dinero sino cómo se utiliza. El gasto por estudiante al año es mucho mayor en México pero no estamos experimentando el boom de la IA de la misma manera. De hecho, en la pandemia, tratamos de educar a través de la televisión en lugar de efectivamente, apostar por herramientas digitales. ¿Podemos competir con India? Sin duda, México cuenta con el talento humano pero necesitamos adaptarnos a esta nueva era.

* Laura Coronado Contreras. Investigadora del IMEESDN. Académica de la Universidad Anáhuac México. Autora de Familias Enredadas: Cultura Digital para papás, novatos y todos los que quieran aprender del sano uso de las redes sociales (Penguin). N