Millones de estadounidenses que luchan contra la depresión podrían beneficiarse de la terapia psicodélica con el ingrediente activo de las setas mágicas, sugiere una nueva investigación. Sin embargo, la aprobación de tales tratamientos dependerá de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

Aproximadamente uno de cada 10 adultos estadounidenses sufre de una enfermedad depresiva cada año, según Johns Hopkins Medicine, mientras que uno de cada cuatro sufre de un trastorno de salud mental diagnosticable.

Investigaciones anteriores han sugerido que la psilocibina, el ingrediente activo de los hongos mágicos, puede ofrecer un alivio efectivo contra los síntomas del trastorno depresivo mayor, con un curso de tratamiento corto de dos dosis que dura hasta un año.

Si bien la terapia psicodélica ha demostrado ser prometedora para tratar una variedad de trastornos de salud mental y adicciones, la terapia asistida por psilocibina aún no ha recibido luz verde por parte de la FDA.

Eso no significa que no lo estén considerando. Se han otorgado varias designaciones de terapia de avance para la psilocibina en el tratamiento de la depresión resistente, es decir, depresión que no responde a al menos dos tipos diferentes de antidepresivos, y una aprobación más amplia puede estar en el horizonte. Pero a medida que se acerca esta decisión histórica, ¿cuántas personas realmente se beneficiarán de este tipo de tratamiento?

TERAPIA PSICODÉLICA ASISTIDA POR PSILOCIBINA

En un nuevo estudio de la Universidad de Emory, la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de California en Berkeley, los investigadores se propusieron investigar la demanda potencial de terapia asistida por psilocibina para la depresión en Estados Unidos.

Al combinar los datos sobre la prevalencia de la depresión, basados en encuestas nacionales, con criterios de elegibilidad para ensayos clínicos de psicoterapia históricos recientes, el equipo determinó que entre 56 y 62 por ciento de los que actualmente reciben tratamiento para la depresión, es decir, de 5.1 a 5.6 millones de estadounidenses, podrían calificar para la terapia psicodélica con psilocibina si se aprueba.

“Nuestros hallazgos sugieren que si la FDA da luz verde, la terapia psicodélica asistida por psilocibina tiene el potencial de ayudar a millones de estadounidenses que sufren de depresión”, dijo Syed Fayzan Rab, candidato a Emory MD y autor principal del estudio, en un comunicado. “Esto subraya la importancia de comprender las realidades prácticas de implementar este nuevo tratamiento a gran escala”.

Rab agregó que la estimación del límite superior de 62 por ciento también era probable que fuera conservadora, ya que el análisis solo se centró en las personas que ya estaban recibiendo tratamiento.

Estas estimaciones dependen de los criterios de inclusión aprobados por la FDA, con la cobertura de seguro, la disponibilidad y la variación regional que también restringen potencialmente el acceso.

LOS HALLAZGOS PUEDEN DAR PIE A LA ACEPTACIÓN DE LA TERAPIA

“Si bien nuestro análisis es un primer paso crucial, solo hemos arañado la superficie para comprender el verdadero impacto en la salud pública que puede tener la terapia con psilocibina”, dijo Charles Raison, colaborador del estudio e investigador principal en uno de los ensayos clínicos más grandes que analizan la eficacia de la terapia con psilocibina para la depresión, en un comunicado.

“En última instancia, el potencial realizable de este tratamiento está en manos de los organismos reguladores, los responsables políticos, las aseguradoras y la comunidad de atención médica en general”, dijo. “Esperamos que estos hallazgos estimulen las discusiones productivas y las preparaciones proactivas para optimizar el beneficio para los pacientes al tiempo que minimizan las consecuencias no deseadas”.

El estudio se publicará el 24 de septiembre en la revista Psychedelics. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: