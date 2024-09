El estreñimiento no tiene una única causa. Sin embargo, recientemente los científicos han descubierto que un microorganismo podría estar provocando problemas digestivos en algunas personas, lo que podría llevar al desarrollo de tratamientos más efectivos para el estreñimiento.

Al analizar datos de más de 1,500 personas, los investigadores del Centro Médico Cedars-Sinai, en Estados Unidos, descubrieron que los participantes con un crecimiento excesivo de arqueas en el intestino (un tipo de microorganismo que produce metano) tenían más probabilidades de sufrir estreñimiento.

Las personas con sobrecrecimiento de metanógeno intestinal (IMO, por sus siglas en inglés) —demasiadas arqueas en el intestino— podrían beneficiarse de un plan de tratamiento personalizado para abordar la causa raíz de sus síntomas, concluyeron los científicos en un nuevo estudio.

“El objetivo es avanzar hacia el desarrollo de terapias específicas y tratamientos personalizados para un subgrupo de personas que sufren estreñimiento debido a la OMI”, comentó en una declaración Ali Rezaie, director médico del Programa de Motilidad GI del Cedars-Sinai y uno de los autores del estudio.

El estreñimiento es muy común en Estados Unidos y afecta a alrededor del 16 por ciento de los adultos y a tres de cada diez personas mayores de 60 años, según el estudio. En México, el estreñimiento funcional —es decir, la incapacidad o dificultad de evacuar sin causa aparente— es un padecimiento que afecta a más de 20 millones de personas. Los síntomas incluyen hinchazón, dolor abdominal y dificultad para evacuar el intestino.

NO SOLO HAY UNA CAUSA DEL ESTREÑIMIENTO

Diversas causas pueden causar estreñimiento, incluida la falta de fibra en la dieta , un estilo de vida sedentario, los efectos secundarios de los medicamentos, la alteración del sueño o el estrés. Un desequilibrio de microorganismos en el intestino también puede provocar síntomas de estreñimiento, como muestra este estudio retomado por Newsweek.

El microbioma intestinal es una comunidad de microorganismos, que incluye bacterias y levaduras, que viven en el sistema digestivo y ayudan al cuerpo a digerir los alimentos y absorber nutrientes, entre otras funciones.

Se cree que un microbioma intestinal saludable se caracteriza por una riqueza y diversidad de microorganismos, pero si una cepa se vuelve dominante, este desequilibrio puede provocar una digestión alterada y síntomas como estreñimiento o diarrea.

El estreñimiento generalmente se trata con laxantes, pero tomar laxantes puede hacer que el sistema digestivo vuelva a funcionar sin tratar la causa raíz de los problemas digestivos.

En algunos casos, los laxantes podrían no afectar, o incluso empeorar, los síntomas coexistentes, como la diarrea y la hinchazón. Pero con este descubrimiento, podría haber opciones de tratamiento en el futuro para aquellos cuyo estreñimiento esté relacionado con un crecimiento excesivo de arqueas en el microbioma intestinal.

“Nuestro estudio descubrió que los pacientes con OMI tienen más probabilidades de sufrir estreñimiento, en particular estreñimiento severo, y menos probabilidades de tener diarrea persistente. Sin embargo, los pacientes también informaron otros síntomas relacionados con el intestino, como hinchazón, diarrea, dolor abdominal y flatulencias”, dijo Rezaie.

En concreto, los resultados de la revisión sistemática sugirieron que los pacientes con OMI tenían probabilidades de experimentar hinchazón (78 por ciento), estreñimiento (51 por ciento), dolor abdominal (65 por ciento) y flatulencia (56 por ciento).

PRUEBA DE ALIENTO PARA MEDIR EL METANO

Algunos de los sujetos con OMI experimentaron otros síntomas, como diarrea y náuseas, pero estos fueron menos probables. Además, la IMO se asoció con un estreñimiento más severo y una diarrea menos severa que los controles del estudio.

La enfermedad se puede diagnosticar con relativa facilidad mediante una simple prueba de aliento para medir el metano. “Cuando hay una cantidad excesiva de arqueas en el intestino, producen más metano, y parte de ese metano llega al torrente sanguíneo, luego a los pulmones y se exhala, donde se puede medir como prueba de diagnóstico”, agregó Rezaie.

Los pacientes podrían entonces seguir un plan de tratamiento para suprimir el crecimiento de arqueas en el intestino, con antibióticos y una dieta especializada.

“Podemos empezar por utilizar pruebas de aliento para identificar la producción excesiva de metano, lo que puede ser el primer paso para detectar el crecimiento excesivo de arqueas y, en última instancia, podría conducir al desarrollo de terapias más específicas. Es un gran paso para alejarnos del uso reflejo común de laxantes”, indicó Rezaie.

En una declaración comentó que esta investigación era crucial y que esperaba que alentara a los proveedores de atención médica a utilizar la medicina de precisión, realizar ensayos clínicos centrados en la investigación del microbioma y desarrollar estrategias para optimizar la atención al paciente.

“Históricamente ha habido una escasez de información sobre el papel de las arqueas en la salud y la enfermedad”, apuntó en una declaración Peter Chen, director interino del Departamento de Medicina de Cedars-Sinai.

“Los patrones de síntomas únicos relacionados con la OMI deben tenerse en cuenta al medir los resultados informados por los pacientes y deben estudiarse más a fondo en relación con el microbioma”.

ALGUNAS PERSONAS NO MANIFIESTAN SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES

Thomas Idris Marquand es un científicode la Universidad de Cambridge cuya investigación ha involucrado el estudio del metano en el aliento.

“No estoy analizando el crecimiento excesivo de metanógenos, sino solo su presencia. Es posible que las personas que no manifiestan síntomas gastrointestinales tengan niveles elevados de metano en el aliento sin siquiera saberlo. De hecho, parece que entre 20 y 40 por ciento de las personas tienen este metano adicional en su aliento y algunos no. Podemos estar seguros de que todo tiene que ver con el microbioma intestinal. Los metanógenos son arqueas (no bacterias, lo cual es un error común que cometemos), que sabemos que están presentes en los intestinos de algunas personas y no en otras. “, precisó a Newsweek.

Y agregó: “Es probable que adquiramos metanógenos (o no, según sea el caso) de la misma manera que adquirimos el resto de nuestro microbioma intestinal (de nuestros padres, los alimentos y el medio ambiente) y que los metanógenos en el intestino respondan a factores estresantes similares a los del resto del microbioma intestinal: medicación, infección, respuesta inmunitaria, cambios en la dieta, etcétera”.

En palabras de Marquand, actualmente no hay evidencia sólida que vincule la presencia o ausencia de niveles elevados de metano en el aliento con factores dietéticos o de estilo de vida.

Marquand también refirió que el vínculo entre el estreñimiento y el crecimiento excesivo de metanógeno era “convincente” y “totalmente lógico”, pero las diferencias que encontraron entre los dos grupos “no eran muy grandes”, por lo que se tendría que realizar más investigaciones para confirmar el vínculo. Esta revisión sistemática incluyó 19 estudios y fue publicada en la revista científica Clinical Gastroenterology and Hepatology el mes pasado. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

