“Las tasas de natalidad en casi todos los países serán demasiado bajas para sostener a sus poblaciones a finales de este siglo“, advierte un estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, Estados Unidos.

Las tasas de natalidad en el mundo han alcanzado un mínimo de todos los tiempos. Muchos temen que el declive pueda conducir a un estancamiento en el desarrollo económico y escasez de mano de obra. Elon Musk describe el tema como “el mayor peligro al que se enfrenta la civilización”, en su plataforma X. Entonces, ¿se debería tener más hijos?

Para el año 2100, las poblaciones en 198 de los 204 países se reducirán, y la mayoría de los nacimientos tendrán lugar en países pobres, mostró el estudio publicado en The Lancet.

“Las implicaciones son inmensas. Estas tendencias futuras en las tasas de fertilidad y los nacidos vivos reconfigurarán por completo la economía mundial y el equilibrio internacional de poder y requerirán reorganizar las sociedades”, dijo Natalia V Bhattacharjee, coautora principal del estudio.

El cambio demográfico conducirá a una división de “baby boom” (aumento notable de la tasa de natalidad), y “baby bust” (disminución de nacimientos), dijeron los autores del estudio, donde los países más ricos luchan por mantener el crecimiento económico y los países más pobres luchan con el desafío de cómo apoyar a sus poblaciones en crecimiento.

LA CRISIS DE NATALIDAD: EL CASO DE EUA

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos, la tasa general de fertilidad en ese país disminuyó en 3 por ciento entre 2022 y 2024, un hito que describieron como un “bajo histórico”. Pero si bien estas estadísticas pueden ser sorportantes, la demógrafa social Leslie Root dijo que no hay necesidad de preocupación.

“No estamos en medio de una catástrofe de la tasa de natalidad”, dijo Root, profesora asistente de la Universidad de Colorado Boulder, a CU Boulder Today.

“Si miras solo este tramo de tiempo, donde los mayores ya han tenido hijos y los más jóvenes aún no están listos para empezar, parece que nadie está teniendo hijos. Eso es lo que está sucediendo con la medida anual de fertilidad en este momento y ahí es donde estamos viendo mucha ansiedad”.

En otras palabras, a medida que la gente continúa teniendo hijos de manera tardía, Root dice que se continúa en un período de baja fertilidad mientras la próxima generación espera para comenzar sus familias. “Si la tasa total de fertilidad fuera de 1.6 cada año durante mucho tiempo, sí, la población se reduciría”, dijo Root.

“Pero no sabemos si eso sucederá. Tenemos pruebas de que la gente está esperando para tener hijos, pero no sabemos si eso significará menos hijos”.

Sin embargo, a la luz de estas estadísticas instantáneas, Root dijo: “Estamos viendo un aumento en una ideología política conocida como pronatalismo. El pronatalismo no es solo la idea de que la gente debería tener hijos”, dijo Root. “Es la idea de que deberíamos diseñar las tasas de natalidad para alcanzar ciertos objetivos por el bien de la sociedad”.

“ESPOSAS TRADICIONALES”

Root destacó el auge de las “esposas tradicionales” en las redes sociales como evidencia de esto, lo que plantea preocupaciones sobre lo que estas ideologías significan para las mujeres: “Se trata de avergonzar a las mujeres que no tienen hijos y tratar de volver a una era en la que tener hijos es obligatorio para que las mujeres participen en la sociedad, y todo está llegando en un momento en que la autonomía reproductiva ya está amenazada”.

En lugar de centrarnos en las tasas de natalidad, Root dijo que “deberíamos centrarnos en la promulgación de políticas para facilitar que las personas cuiden de los niños que ya tienen: Atención médica universal o licencia universal para padres. Mejora de las tasas de mortalidad infantil. Y deberíamos seguir asegurándonos de que la gente tenga acceso a la planificación familiar para que la gente pueda tener hijos cuando quiera y evitar tener hijos cuando no quieran”.

COREA DEL SUR Y LA NATALIDAD: COCHECITOS DE PERRO VS. COCHECITOS DE BEBÉ

El caso de Corea del Sur es un ejemplo representativo de la crisis de la natalidad. Un reflejo de ello son los cochecitos de perros que se venden más que los cochecitos de bebé. Una señal de la disminución de la tasa de natalidad del país.

Corea del Sur, que tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo, registró otra caída en 2023, con el número promedio de bebés esperados por mujer yendo a 0.72 desde 0.78 en 2022. Esto ha profundizado las preocupaciones entre los responsables políticos sobre los efectos a largo plazo en la economía y el envejecimiento de la población del país. El tema llevó al gobierno a planificar un nuevo ministerio encargado de revertir la tendencia.

El aumento en las compras de cochecitos para mascotas es sorprendente. Las ventas se han cuadruplicado desde 2019, y los modelos de gama alta se pueden vender por hasta 1,100 dólares. Yoon Hyun-shin, CEO de Pet Friends, la plataforma de compra de mascotas en línea más grande de Corea del Sur, dijo al Journal que la propiedad de mascotas se ha convertido en una tendencia importante.

“La propiedad de mascotas está aumentando, y también lo está gastando en mascotas, ya que la gente las elige en renceción de niños”, dijo Yoon. “Lo que me preocupa es que los jóvenes no se aman entre sí”, dijo el ministro de trabajo de Corea del Sur, Kim Moon-soo, en 2023. “En cambio, aman a sus perros y los llevan por ahí. No se casan y no tienen hijos”.

UNA EMERGENCIA NACIONAL

Para combatir la disminución de la tasa de natalidad, el gobierno de Corea del Sur ha asignado casi 300,000 millones de dólares a varios incentivos, como subsidios para el cuidado infantil y pagos directos en efectivo a familias con niños. Algunos gobiernos locales incluso ofrecen hasta 70,000 dólares por bebé como parte de estas iniciativas pronatales.

Otros esfuerzos han incluido iniciativas creativas, como eventos de emparejamiento con premios en efectivo para parejas que se encuentran y forman relaciones, así como políticas diseñadas para acortar los desplazamientos y mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida.

Sin embargo, estas medidas aún no han dado mucho fruto. Muchos surcoreanos más jóvenes se enfrentan a barreras sustanciales para formar familias, particularmente en la capital, Seúl, donde los costos de la vivienda son notoriamente altos. Los cambios culturales también han llevado a una disminución en el impulso entre los millennials surcoreanos y los miembros de la Generación Z de casarse y tener hijos.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha llamado a la crisis de la tasa de natalidad una “emergencia nacional” y recientemente ha nombrado a un secretario a nivel de Gabinete para supervisar los esfuerzos para revertir la tendencia.

Los desafíos de fertilidad de Corea del Sur se reflejan en países vecinos de Asia Oriental como Japón, China y Taiwán, que tienen tasas de fertilidad igualmente bajas de 1.26, 1.0 y 0.85, respectivamente. Estos países también están luchando para revertir la disminución de las tasas de natalidad a medida que introducen varias políticas pronatales.

MÉXICO UN CASO MÁS DE LA DISMINUCIÓN DE LA NATALIDAD

México se posiciona entre los 10 países que menos nacimientos registró desde la mitad del siglo pasado y hasta el 2021, ello de acuerdo con los datos de la World of Statistics.

La tasa global de fecundidad (TGF) del país en 2024 es de 1.89 hijas/os en promedio por mujer, las entidades de la región sur tienen las tasas más altas del país, Chiapas (2.82 hijas/os), Guerrero (2.24 hijas/os) y Oaxaca (2.20 hijas/os en promedio) y además se encuentran por encima del reemplazo generacional de 2.11 hijas/os.

“El descenso en la fecundidad en todas las entidades federativas responde a la inercia de las campañas de planificación familiar implementadas en 1970. A ello se suma el incremento de la escolaridad, el uso de métodos anticonceptivos y el ingreso de las mujeres al mercado laboral.

“Además, del incremento de la esperanza de vida al nacer, fruto del avance en la infraestructura de salud y alcance de vacunas en grupos de edad prioritarios, entre otros factores”, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo). N

(Con información de Newsweek Internacional y Al Jazeera)

