La atleta y corredora de maratón ugandesa Rebecca Cheptegei continúa luchando por su vida este miércoles 4 de septiembre tras ser quemada en su casa por un hombre identificado inicialmente por la policía como su pareja.

Unas pocas semanas después de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta de 33 años se encuentra en estado crítico en el Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH), en la ciudad de Eldoret, en el valle del Rift en Kenia, tras un ataque del domingo.

Cheptegei tiene quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo y, según informó uno de los responsables del hospital Owen Menach este pasado martes, están haciendo todo lo posible para salvar su vida.

La policía dijo que un hombre identificado como Dickson Ndiema Marangach roció a Cheptegei con gasolina, luego de colarse en su domicilio mientras ella no estaba, y le prendió fuego en su casa de Endebess, en el condado de Trans-Nzoia.

Este miércoles no hubo ninguna actualización del hospital acerca de la situación de Cheptegei. Sin embargo, una fuente médica del hospital, quien habló con la AFP bajo anonimato, aseguró que su condición había empeorado.

El alto funcionario del Ministerio de Deportes de Kenia Peter Tum dijo este miércoles que tanto los gobiernos de Uganda como de Kenia están ocupándose de su estado.

Cheptegei quedó en el lugar 44 del maratón olímpico de los Juegos de París 2024. La atleta vivía con su hermana y sus dos hijas en una casa construida en la localidad de Endebess, a 25 kilómetros de la frontera con Uganda, donde ella entrenaba según contó su padre. El diario keniano The Standard informó que las hijas de 9 y 11 años de Cheptegei fueron testigos del ataque sobre su madre.

“Él me dio una patada mientras intentaba correr para ayudar a mi madre. Inmediatamente grité pidiendo ayuda, vino un vecino que intentó apagar las llamas con agua, pero no fue posible”, afirmó la hija en el periódico keniano The Standard. Marangach también resultó herido en el ataque y tiene quemaduras en 30 por ciento de su cuerpo.