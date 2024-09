Seis miembros de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) murieron este miércoles 11 de septiembre tras dos ataques aéreos que alcanzaron una escuela y sus alrededores en Nuseirat en las zonas medias de la Franja de Gaza. Se trata de la cifra más alta de muertos de esta organización en un solo incidente. En total, suman 14 muertos entre personal de la ONU y civiles.

Entre los muertos se encontraba el director del refugio de UNRWA y otros miembros del equipo que prestaba asistencia a las personas desplazadas. “Nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos”, manifestó la UNRWA.

La escuela, que ha sido atacada cinco veces desde que comenzó la guerra, es el hogar de alrededor de 12,000 personas desplazadas, principalmente mujeres y niños. “Nadie está a salvo en Gaza. Nadie se salva”, expresó en X la UNRWA.

“Las escuelas y otras infraestructuras civiles deben protegerse en todo momento, no son un objetivo. Hacemos un llamamiento a nunca usar las escuelas con fines militares o de combate”.

