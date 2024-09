Tijuana, B.C.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien hace unos días quedó fuera de Morena, el partido que la llevó a ser diputada local y posteriormente presidenta municipal, por incurrir en actos que contravienen la normativa interna del partido al apoyar a la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) en el pasado proceso electoral, dijo no tener miedo a ser objeto de persecución política, pero de ocurrir se defenderá.

Sin ahondar en nombres de políticos que consideró están siendo presa de persecución en Baja California, dijo no tener temor porque no debe nada, ya que, una vez que finalice su administración dejará cuentas claras, mismas que estarán avalada por un notario público.

Cuestionada por cuáles motivos podría ser perseguida, respondió: “Que yo sepa por ninguno, pero se dan casos, así que nosotros esperaremos y trabajaremos, es decir, si yo termino mi gestión y entrego cuentas, yo me voy tranquilamente porque tampoco te vas a aferrar, pero si hay una persecución nos defendemos y vamos a ver de cómo nos toca”.

Caballero Ramírez refirió que en el futuro podría estar de nuevo en Morena sin la necesidad de ser militante como ocurre con otros personajes que han arribado a cargos de la función pública por Morena o alguno de los partidos aliados sin pertenecer a la militancia. Puso de ejemplo al diputado local y ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, quien en el pasado pertenció al PAN y hoy representa al Partido Verde Ecologista de México.

Asimismo, señaló que no cuenta con “palancas” al interior de la Comisión de Honor y Justicia de Morena en Baja California por lo que esperará a que la situación con el partido mejore, ya que, en palabras de la primera edil de Tijuana, la situación con el partido no es clara.

“¿Cómo está? –Morena en Baja California- es lo que yo me pregunto, no sé cómo está, yo me quede en un partido que defendía mis derechos, y de repente, el dirigente, que no tengo nada en contra el dirigente en ese momento, fue el ganón, entonces, digánme ustedes cómo está”, declaró la alcaldesa de Tijuana.

Y agregó, “Eso lo puedo soportar porque si el partido da una instrucción yo lo puedo soportar, pero el partido local en Baja California está muy endeble, hay que esperar que las cosas se vayan organizando mejor”.