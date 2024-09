El magistrado presidente del Poder Judicial en Baja California (PJBC), Alejandro Isaac Fragozo López, informó que los trabajadores que representa no se sumarán al paro nacional a la que han venido convocando quienes integran el Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma judicial, pese a que esta iniciativa impactará a 160 jueces y magistrados locales.

“La justicia cotidiana, los asuntos familiares, los asuntos mercantiles, los asuntos civiles, no podemos detenerlos. El Poder Judicial de Baja California no nos vamos a detener, no vamos a irnos a paro, tenemos que responder a la ciudadanía porque el ciudadano es la justicia que tiene a primera mano… No que estemos a favor, sabemos que estamos a favor de que se necesita una reforma integral al sistema de justicia, hay que ver cómo queda y nosotros ya podemos hacer, si queda, nosotros podemos hacer las adecuaciones localmente, para que se obtenga una mayor sensibilidad por parte de los juzgadores y lleguen los mejores preparados, los mejores perfiles a los puestos de jueces y magistrados o que permanezcan algunos de estos en los cargos”, confirmó Fragozo López

Reconoció que si se aprueba la reforma se deberá adecuar la legislación local en todos los estados del país. A la fecha ha tenido conversaciones con la gobernadora, Marina del Pilar Avila, así como con los legisladores para definir la adecuación de los cambios en la Constitución local.

Dejó en claro que el Poder Judicial sí tienen coordinación con la gobernadora y con los legisladores, por lo que manifestó que los perfiles de las personas que van a ocupar los cargos de jueces y magistrados, en caso de que pase esta reforma, estarán analizados, regulados y examinados.

El titular del PJBC justificó esta reforma federal al Poder Judicial de la Federación al decir que es una reforma que emana de la necesidad que hay en la sociedad de que los juzgadores sean sensibles a las necesidades porque suelen perderla.

Adelantó que por parte de la gobernadora y el Congreso local tienen buena respuesta para que se obtenga una fórmula donde los futuros juzgadores sean sensibles y no se pierda la autonomía ni la independencia del Poder Judicial en el estado.

Sobre los cambios que se requieren al interior del Poder Judicial en Baja California, enfatizó la necesidad que sensibilizar a los juzgadores y operadores que atienden al público, principalmente a los trabajadores de nivel medio como son los secretarios, para que comprendan la urgencia que tienen la personas cuando van a un tribunal; asimismo, indicó que se requieren aperturar más juzgados.

Por otra parte, opinó que se requiere un mecanismo de disciplina y vigilancia porque es casi imposible destituir a una persona que está cometiendo irregularidades. Explicó que, de pasar esta reforma, los trabajadores de nivel medio y menor al medio están protegidos con esta u otra reforma, ya sean de base o de confianza.

Será para el año 2027 cuando se vean los impactos de esta reforma en Baja California, ya que en ese año se tiene previsto que se den los cambios en los puestos de jueces y magistrados estatales.

Refirió que no se han manifestado porque tienen que ver las leyes secundarias que son las que van a impactar directamente a los trabajadores del Poder Judicial en el estado. En cuanto a la carreja judicial, compartió que aísla a los trabajadores del PJBC al darles seguridad.

“La carrera judicial es algo muy importante, todos los jueces que tenemos, todos los magistrados somos de carrera judicial, pero, también, la carrera judicial es aquello que la sociedad ha rechazado en el sentido, no de que no lleguen las mejores personas, sino que estamos un poco aislados”, comentó el magistrado presidente.

También, negó que sean una comparsa del oficialismo, ya que las responsabilidades del Poder Judicial de la Federación y la del Estado cumplen funciones diferentes. Compartió que, como magistrado presidente, una de sus atribuciones es buscar con el gobierno estatal el presupuesto y proyectos año con año porque no cuentan con recursos propios.

“No es que pierdas autonomía, porque al momento de resolver el juez es libre, autónomo, y el magistrado, también. Yo puedo decir que a mí nunca me han llamado para darme una línea sobre una directriz, sobre una cuestión de un asunto, pero, sí, obviamente, mi crecimiento está directamente relacionado con el apoyo que nos brinde el Ejecutivo que en esta ocasión ha sido bastante”, puntualizó. N