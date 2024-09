El 6 de agosto, durante el evento “Mentes Extraordinarias: Forjando la Frontera de la IA” celebrado en Q-Branch en Austin, TX, Alice Vilma, Directora General y Co-Líder del Next Level Fund de Morgan Stanley; Ethan Moreal-Jackson, Socio General y Fundador de Newtype Ventures; y Jesse Martinez, CEO y Fundador de la Latino Startup Alliance, participaron en un panel centrado en las estrategias para empoderar a las startups latinas en la industria tecnológica.

La charla subrayó el papel crucial de la innovación, la diversidad y el apoyo a los negocios emergentes en la configuración del futuro de los emprendedores latinos en tecnología.

Aquí la conversación:

Newsweek en Español América: ¿Por qué hay un número tan bajo de startups latinas a pesar del gran talento hispano en tecnología?

Ethan Monreal-Jackson: Creo que una razón significativa para el bajo número de startups latinas es la falta de acceso al capital. No estoy diciendo que los VC no estén dispuestos a financiar startups latinas, sino que, incluso dentro de nuestras propias comunidades, el acceso a recursos es limitado. A menudo se da por sentado que muchos fundadores reciben financiación inicial de amigos, familiares o conexiones cercanas. Sin embargo, en nuestra comunidad, ese tipo de apoyo no siempre está disponible, especialmente para las startups tecnológicas.

Viviendo en Texas, veo a muchos hispanos adinerados y que estamos creciendo en influencia económica, aunque esto no siempre se reconozca. Pero cuando encuentro a personas hispanas que podrían invertir en capital de riesgo, a menudo prefieren invertir en bienes raíces o pequeños negocios, cosas que perciben como más tangibles. Como comunidad, necesitamos empezar a apoyar a quienes quieren emprender en el ámbito tecnológico. Es crucial que redirijamos algunos de nuestros enfoques y recursos hacia estas iniciativas, especialmente cuando claramente tenemos el talento y la necesidad.

Alice Vilma: Para complementar el punto de Ethan, creo que no se trata solo del capital, aunque es una parte significativa. Cuando consideramos la disposición a asumir riesgos, especialmente en comunidades marginadas que aún están construyendo su riqueza, es natural que haya menos apetito por inversiones arriesgadas como el capital de riesgo.

Otro factor crucial son las redes. Las redes suelen ser cerradas e insulares. Nos guste o no, cualquier cosa desconocida o incierta introduce riesgo—principalmente el riesgo de perder dinero, lo cual es una preocupación real en el espacio de capital de riesgo, donde a menudo es un juego de todo o nada.

Cuando combinas el acceso limitado tanto al capital como a las redes, se crea una batalla cuesta arriba para muchos emprendedores. Aunque es cierto que algunas personas han tenido éxito, el emprendedor promedio de comunidades marginadas enfrenta estas barreras importantes.

Morgan Stanley reconoció esta disparidad en 2017 y, como respuesta, lanzó el Multicultural Innovation Lab, ahora conocido como Inclusive Ventures Lab. La idea era abordar el hecho de que, si bien el talento está distribuido de manera equitativa, el acceso al capital y a las redes no lo está. El Lab funciona de manera similar a Techstars o Y Combinator, ofreciendo capital en etapa temprana y acceso a redes a fundadores de color y mujeres. LaToya Wilson dirige el programa, y el trabajo que estamos haciendo está orientado a nivelar el campo de juego y ayudar a los fundadores subrepresentados a tener éxito.

De todo el capital invertido, menos del 10% va a estos grupos subrepresentados. Por lo tanto, no se trata solo de proporcionar el capital semilla tan necesario, sino también de ofrecer acceso a redes y credibilidad. Cuando un gran banco de inversión como Morgan Stanley se une a tu proyecto de capitalización y dice, “Creemos en este fundador, este fundador es creíble,” eso hace mucho para generar confianza en la comunidad de inversores en etapas tempranas.

También proporcionamos a estos fundadores un currículo que cubre las reglas del juego: los procesos, cómo se hacen los acuerdos y por qué ciertos modelos de negocio pueden no atraer capital de riesgo. Esa es la esencia de nuestro laboratorio.

Hemos invertido en cerca de 100 empresas y, lo más importante, estas empresas han recaudado colectivamente más de $250 millones en capital. Eso es algo de lo que estamos increíblemente orgullosos. Sabíamos que con el respaldo de Morgan Stanley y el currículo que ofrecemos, podríamos atraer a los inversores, y eso es exactamente lo que ha sucedido.

El fondo surgió del laboratorio para abordar la necesidad de capital en etapas más avanzadas, como la Serie A y más allá. Aunque estas empresas están en crecimiento, todavía se encuentran en una etapa incipiente. Nuestro fondo interviene en la Serie A+ para proporcionar más capital una vez que las startups comienzan a demostrar su valía. Nuestra base de LPs incluye grandes corporaciones como Walmart, Microsoft y Altria. La idea es que nuestras inversiones tengan sinergia comercial con nuestros LPs, lo que acelera aún más los negocios que apoyamos.

El objetivo final es lograr algunos éxitos. Una vez que esto ocurre, el capital fluye. El capital, en esencia, es agnóstico—sigue al éxito. Al ayudar a estas empresas a tener éxito, podemos empezar a cerrar la brecha.

Aparte de la inversión, ¿cuál dirías que es la segunda cosa más valiosa que ofrecen y que muchos emprendedores quizá ni siquiera se den cuenta de que necesitan?

Alice Vilma: Las redes. Las redes son cruciales porque pueden acelerar tu negocio, convertirse en tus primeros clientes y ayudarte a acceder a oportunidades clave. Por ejemplo, tenemos relaciones con empresas como Microsoft y guiamos a nuestras empresas de cartera para que puedan entrar por sus puertas. Estas conexiones, que pueden conducir a programas piloto o relaciones comerciales, podrían llevar años a los emprendedores establecer por su cuenta.

Esa es la lección más importante: cuando los inversores piensan en inversiones, sí, el capital es importante, pero, aunque no lo creas, a menudo se considera una mercancía. Todos estamos compitiendo por ofrecerte capital. La verdadera pregunta es, ¿qué valor adicional aporta este inversor a tu empresa para ayudar a acelerar tu negocio? Ese es el siguiente aspecto más importante.

Jesse, como experto y fundador en serie exitoso, ¿qué están haciendo bien las startups que están teniendo éxito?

Jesse Martinez: Tengo dos perspectivas diferentes sobre esto. En el Área de la Bahía, en donde trabaje por varios años, teníamos una fuente global que venía a nosotros, así que no faltaban fundadores. Fue una experiencia diferente y una manera distinta de apoyarlos.

Ahora, en Houston, tenemos que crear esa fuente nosotros mismos, lo que requiere más recursos, mentoría y asesoramiento. El desafío es cómo traer elementos de esa cultura del Área de la Bahía, Nueva York y Miami a Houston, Austin y todo Texas. Texas recibe menos del 2% del capital de riesgo, y lo mismo ocurre con las mujeres. Aunque los números han aumentado, todavía no reflejan nuestra población. ¿Cómo cambiamos eso?

En cuanto a los fundadores que tienen éxito, es claro que es un trabajo de 24/7—no hay otra manera. Se trata de lo que están construyendo, quién está en su equipo, la tecnología que usan, el mercado que apuntan y si tienen una perspectiva global. Parte de nuestro trabajo es ayudarles a desarrollar esa visión. Comienza local, pero piensa globalmente.

Ethan, volviendo a lo que mencionabas antes sobre los desafíos con las redes cerradas y el acceso al capital, ¿Qué debe ser diferente en los eventos que buscan abrir estas oportunidades?

Ethan Monreal-Jackson: Creo que necesitamos darles a las startups más exposición ante los inversores. Cuando estaba recaudando fondos, conocí a muchos emprendedores hispanos exitosos, especialmente en Texas. Algunos se convirtieron en LPs, otros no, pero incluso aquellos que no invirtieron en el fondo se han mantenido en contacto y muchos han comenzado a invertir directamente en startups. Eso es lo que realmente importa: involucrar a más personas en el ecosistema, incluso si no están invirtiendo directamente en nosotros.

En muchos casos, estamos predicando ante la misma audiencia, así que depende de nosotros activar a personas fuera de nuestros círculos para que el ecosistema crezca. La comunidad hispana, si fuera su propia nación, estaría entre las 10 principales del mundo por población y PIB. Tenemos lo que necesitamos, pero debemos involucrar a más personas. Si todos aquí pudieran traer una o dos personas nuevas a estos eventos y presentarlas a los fundadores e inversores que conocen, sería un buen comienzo.

Para darte un ejemplo concreto, tenemos varios LPs del sur de Texas que son dentistas y doctores, y somos su primera inversión en capital de riesgo. Escribo cartas muy detalladas a los inversores, y mi equipo pensó que nadie las leería, pero resulta que nuestros inversores sí lo hacen, porque están ansiosos por aprender. Quieren entender por qué hicimos ciertas inversiones, cómo pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, recibo mensajes de inversores que han visto algo en línea sobre ChatGPT o que han conocido a un emprendedor tecnológico interesante. Estos son doctores gastrointestinales y abogados; no estaban en nuestro mundo antes, pero ahora lo están y participan activamente.

Este es el tipo de terreno que podemos cubrir con algo tan simple como invitar a la gente a aprender más. No estoy pidiendo a nadie que inicie una startup; solo les pido que inviten a otros a ser parte de la conversación.

Hemos incorporado este enfoque en nuestra recaudación de fondos, dirigiéndonos a personas de clase media alta que son inversores acreditados pero que nunca pensaron que el capital de riesgo era para ellos. Les explicamos que sí lo es y nos tomamos el tiempo para guiarlos en el proceso. Te sorprendería cuántas personas quieren participar una vez que lo entienden.

¿Texas se esta posicionando como el siguiente centro tecnológico, que ventajas ofrece el estado?

Jesse Martinez: Cuando pensamos en los ecosistemas tecnológicos dominantes, Nueva York y Silicon Valley son los primeros en mente. Sin embargo, Texas está ganando reconocimiento como un centro tecnológico en crecimiento. Estamos construyendo ecosistemas sólidos en todo el estado—en Dallas, Austin, el Valle del Río Grande, El Paso y, por supuesto, Houston. Cada una de estas áreas está desarrollando su propia identidad tecnológica, y vemos más inversiones en personas como Ethan, lo que es clave para educar y expandir el ecosistema.

Houston, por ejemplo, ha llegado un poco tarde al juego debido a su enfoque histórico en el petróleo y el gas, pero ahora está haciendo una transición significativa hacia la tecnología. Vemos más startups, más conversaciones y más colaboración. Aunque las cifras de inversión aún son pequeñas, están creciendo y la tendencia va en la dirección correcta.

Lo emocionante de estar en Texas ahora es la disposición a conectar los puntos entre estos centros tecnológicos emergentes. Si una startup encaja mejor en Austin o San Antonio en lugar de Houston, estamos comprometidos a hacer esas presentaciones y brindar el apoyo necesario. Estamos apostando por Texas, haciendo de este estado el próximo gran mercado para startups, no solo en los EE. UU., sino a nivel global.

Además, Texas ofrece ventajas únicas como la ausencia de impuesto estatal sobre la renta, lo cual es un gran atractivo, y el hecho de que no está tan saturado como otros mercados, lo que permite conexiones más significativas y un entorno propicio para la exploración y el crecimiento tecnológico. Y, por supuesto, no se puede olvidar la amabilidad de la gente, que es una gran parte de lo que hace especial a Texas.

En una era de innovación rápida, ¿cómo aseguras que las startups que apoyas se mantengan a la vanguardia?

Alice Vilma: Muchas de nuestras empresas en cartera son lo suficientemente pequeñas como para hacer ajustes rápidamente, lo que es una gran ventaja. La clave es basarse en datos: escuchar a los clientes y responder en consecuencia. Los mejores fundadores tienen una tesis sólida, la prueban en el mercado, recopilan retroalimentación de los clientes, analizan esa información y luego iteran rápidamente. Cuanto más rápido hagan esto, más robustos se vuelven como fundadores.

Como inversores, nuestro papel es ayudar a estos fundadores a ver más allá de lo evidente. Intentamos anticipar lo que viene y sugerir nuevas ideas o posibles desafíos, no porque el enfoque actual no funcione, sino para animarlos a considerar diferentes posibilidades que podrían no haber pensado mientras están inmersos en las operaciones diarias de su negocio.

Nuestro objetivo es fortalecer a nuestros fundadores mientras dirigen sus empresas. Sabemos que no es fácil—es un trabajo de 24/7. Pero estamos aquí para guiarlos, como un GPS, ayudándolos a navegar desafíos como nuevos competidores, cambios en el mercado o nuevas regulaciones. Al ser ese socio de apoyo, les ayudamos a mantenerse a la vanguardia y a seguir creciendo.

¿Cuál es la cualidad que crees que un fundador debe tener hoy en día, especialmente cuando incorpora la IA en su desarrollo?

Ethan Monreal-Jackson: Lo más importante es una obsesión por resolver el problema en cuestión, incluso si estás construyendo IA. No se trata de la tecnología en sí misma, sino de si la solución que ofreces aborda genuinamente una necesidad. Los mejores fundadores se enfocan en resolver un problema y utilizan la IA como una herramienta para lograrlo, no al revés.

He notado que muchas startups se centran demasiado en la IA misma. Por ejemplo, un fundador me propuso usar chatbots de IA para terapia. Le comenté que la verdadera medida del éxito es si olvido que hay una IA involucrada y simplemente siento que mi problema está siendo resuelto.

Los mejores fundadores son aquellos que se mantienen enfocados en las necesidades de sus clientes y usan la IA para mejorar sus soluciones. El valor central radica en abordar el problema, no en exhibir la tecnología.

Jesse Martinez: Me gusta esa palabra, obsesión. Para mí, el rasgo más importante es esa pasión implacable por resolver un problema. Si te despiertas a las 3 o 4 de la mañana pensando en el problema que estás abordando, eso es una gran señal.

Lo crucial para los fundadores es hacer su tarea a fondo y asegurarse de hacer una investigación exhaustiva. Solo haz tu debida diligencia y asegúrate de entender realmente, cuando hables de IA, que sabes lo que estás diciendo.

Alice Vilma: Un punto adicional es que, en algún momento, la IA se democratizará. No estamos completamente seguros de en qué etapa de ese proceso nos encontramos, pero con actores importantes como OpenAI y otras grandes empresas tecnológicas, el panorama está evolucionando rápidamente.

Como mencionaron Ethan y Jesse, la clave es centrarse en utilizar la IA para resolver problemas reales. En lugar de quedar atrapado en el aspecto competitivo de construir IA desde cero, puede ser más estratégico usar herramientas y tecnologías de IA existentes de manera efectiva. La pregunta a plantear es si es necesario competir directamente con estos gigantes o si aprovechar sus avances para abordar tu problema es el enfoque más inteligente.

Para más detalles sobre el evento, sigue Newsweek en Español América, enlaces abajo.

