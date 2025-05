LinkedIn, la plataforma profesional que ha conectado a más de 950 millones de usuarios en todo el mundo, se sitúa como barómetro privilegiado de las tendencias laborales. Con más de 65 millones de empresas registradas y un promedio de 95 solicitudes por segundo, la plataforma procesa un volumen sin precedentes de datos sobre contrataciones, demanda de habilidades y desarrollo profesional, convirtiéndose no solo en facilitador sino en cartógrafo del nuevo escenario de empleo.

Para entender la magnitud de esta reconfiguración y cómo pueden posicionarse estratégicamente organizaciones y profesionales, hablamos con Francisco Tobón, Gerente Senior de Comunicaciones Globales en LinkedIn, quien nos ofrece su visión experta sobre las tendencias emergentes, subrayando la importancia de la autenticidad y la adaptabilidad para el éxito de mañana.

LAS HABILIDADES QUE DEFINIRÁN EL ÉXITO PROFESIONAL

El reporte anual de LinkedIn sobre las aptitudes más demandadas dibuja un escenario en el que la tecnología y lo humano se entrelazan de forma sorprendente. “Analizamos las cualificaciones que las compañías valoran al contratar talento en LinkedIn”, explica Tobón, “y detectamos las competencias clave que buscan en los perfiles”.

En primer lugar aparece la alfabetización en inteligencia artificial, no como dominio exclusivo de los especialistas técnicos, sino como un conocimiento esencial para cualquier profesional de hoy. “El manejo de la inteligencia artificial —cómo integrarla en la vida laboral, utilizarla para ser más eficiente, automatizar procesos y, en general, entender qué es y cómo aplicarla en el día a día, es una habilidad emergente imprescindible”, detalla el ejecutivo.

Lo más revelador es que, inmediatamente después de esta competencia tecnológica, las aptitudes interpersonales encabezan el ranking. “La resolución de conflictos ocupa el segundo lugar, lo que evidencia que gestionar diferencias y facilitar el entendimiento entre equipos es cada vez más crucial en entornos de trabajo híbridos o remotos, donde la comunicación presenta nuevos desafíos”, subraya. “Estamos viendo que las habilidades humanas o sociales siguen siendo increíblemente importantes”.

Completan la lista la adaptabilidad, la optimización de procesos y el pensamiento innovador, configurando un perfil profesional que aúna agilidad mental, eficiencia operativa y creatividad. “La adaptabilidad es una de las cualidades más importantes que un profesional debe desarrollar”, elabora Tobón. “Reconocer que el mundo cambia a una velocidad increíble y, por tanto, evolucionar y transformarse para mantenerse al ritmo de la demanda laboral”.

“La tecnología siempre va a seguir avanzando, pero estas son capacidades humanas que la IA nunca va a poder reemplazar”, declara sobre esta confluencia. “En el mundo de trabajo siempre hay una persona que debería tener empatía, compasión, y saber unir a las personas y a los equipos”.

LA COMUNIDAD LATINA: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN LA ERA DIGITAL

Un hallazgo particularmente relevante del estudio de LinkedIn señala que el cuarenta y dos por ciento de los profesionales latinos están comprometidos con el aprendizaje y adopción de la inteligencia artificial, lo que evidencia el interés de esta comunidad por mantenerse a la vanguardia tecnológica. Tobón observa aquí una ventaja competitiva potencial: “Los latinos en los Estados Unidos tienen la oportunidad de dominar el inglés, y la mayoría de las tecnologías de inteligencia artificial están entrenadas en este idioma”. Esta ventaja lingüística, sumada a una creciente representación demográfica, posiciona favorablemente a los profesionales hispanos.

“Más del setenta y ocho por ciento de los nuevos trabajadores que entrarán a Estados Unidos para el año 2030 serán latinos por lo que el crecimiento y futuro de este país, así como el de la economía, va a ser en gran medida liderado por latinos”, afirma Tobón.

Esta proyección adquiere mayor significado cuando se analizan las profesiones que experimentarán mayor crecimiento hacia 2025, muchas de las cuales ya cuentan con una importante representación latina. Roles como auxiliar de salud en el hogar, técnico en farmacia, asistente médico, enfermero registrado y conductor de entrega no solo muestran un crecimiento sostenido, sino que ofrecen vías de desarrollo profesional en sectores estables. Estas posiciones, más que trabajos temporales, representan el punto de entrada a carreras con potencial de evolución y especialización.

El panorama del reclutamiento también ha experimentado cambios sustanciales. “Sabemos que estamos en un mercado más competitivo: hay dos personas aplicando por cada vacante en LinkedIn, que es más del doble de lo que vimos hace tres años”. Este nuevo paradigma no responde exclusivamente al avance tecnológico, sino a un reajuste en las dinámicas de poder dentro del escenario laboral. “Cuando comenzó la pandemia en 2020, era un mercado bastante favorable para el trabajador: tenía muchas más opciones y ofertas; había competencia por talento. Ahora el poder está en las compañías”.

Este contexto presenta tanto retos como oportunidades para quienes buscan empleo. Por un lado, la competición se intensifica; por otro, soluciones optimizadas por IA permiten a los prospectos destacar en un entorno saturado. “En nuestro caso, ofrecemos productos a quienes buscan trabajo a través de LinkedIn Premium. Aquí pueden optimizar su resumen, amplificar su trayectoria y conectar con las personas indicadas”, detalla Tobón.

La implementación de herramientas de inteligencia artificial ha reconfigurado igualmente los procesos de selección. “Los reclutadores, las áreas de talento, todas las industrias están evaluando cómo utilizar la IA para ser mas eficientes e identificar candidatos relevantes de una manera más ágil”, menciona.

En cuanto a seguridad LinkedIn ha reforzado su posicionamiento como plataforma verificada, implementando distintivos de autenticación para perfiles. Agrega Tobón: “Somos de las plataformas más confiables para verificar que una persona es quien dice ser y trabaja donde dice trabajar. Por eso invertimos cada día en seguridad para identidad y empleo, y expandimos los proceso de verificación de perfiles a todos los países”.

EL HORIZONTE PARA 2025: DATOS QUE DEFINEN TENDENCIAS

Al mirar hacia el futuro inmediato, Tobón combina entusiasmo e inquietud. “Lo que me emociona es que la IA hace procesos más fáciles y permite a las personas enfocarse en trabajos más estratégicos, visiones e ideas grandes”, analiza, dibujando un panorama en el que las tareas rutinarias quedan automatizadas y los profesionales se concentran en lo creativo y lo estratégico. “En solo dos años la IA generativa ha avanzado muchísimo. Mi misión es dar conocimiento para que la gente se familiarice con esta revolución”, añade, destacando un compromiso educativo más allá de lo corporativo.

No obstante, esta misma rapidez de transformación genera inquietudes. “Me preocupa que quienes no adopten estas herramientas se queden en desventaja en un mundo en constante evolución”, señala, advirtiendo sobre la brecha digital que podría dejar atrás a quienes no se adapten con agilidad. Sin embargo, un hallazgo clave para las estrategias de inclusión y diversidad revela que el cuarenta y nueve por ciento de los reclutadores ya prioriza las aptitudes sobre los títulos universitarios, lo que abre nuevas oportunidades para el talento no tradicional.

Tobón enfatiza que “la IA está modificando la demanda de habilidades y sectores enteros: los roles evolucionarán y las personas deben evolucionar con ellos. No es cuestión de quedarse rezagado: la IA es una herramienta para aportar más valor cada día”. Por ello, recomienda revisar anualmente el inventario de competencias y definir qué capacidades añadir, dado que el sector puede cambiar radicalmente de un año a otro.

Este enfoque demuestra que hoy no basta con adaptarse técnicamente; es imprescindible adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo. “No es solo un asunto de los jóvenes —explica—; ellos crecen con smartphones e Internet, pero para quienes llevan más tiempo en el mercado es vital seguir avanzando, descubriendo y formándose constantemente”.

Los datos de LinkedIn hablan por sí mismos: el sesenta por ciento de los trabajadores en Estados Unidos planea buscar empleo este año, impulsados en un cincuenta y uno por ciento por la búsqueda de mejores salarios y en un treinta y uno por ciento por un mayor equilibrio entre vida personal y profesional. Ante este reto la conclusión de Tobón es una invitación a la acción: “Las oportunidades no llegan solas; hay que salir a buscarlas, especialmente en un entorno tan competitivo. Tu actitud y tus ganas de aprender son las que marcarán la diferencia”.

Un llamado a la proactividad que adquiere especial relevancia cuando la tecnología redefine no solo lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos y quiénes sobresaldrán en este nuevo paradigma laboral. N

NEWSWEEK EN ESPAÑOL AMÉRICA RECOMIENDA LAS SIGUIENTES NOTICIAS

Adam Lopez Falk: el Futuro de las Comunidades en Arizona

Explorando el Futuro del Lenguaje con Pilar Manchón

Reinventando la Cultura Corporativa: El Éxito de la Visión Disruptiva de Vicente Reynal

Marea Verde: La Iniciativa que lidera, con innovación y desarrollo, la lucha contra la crisis ambiental en Panamá.