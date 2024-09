El 6 de agosto, Newsweek en Español América organizó un encuentro de innovadores tecnológicos en el corazón de Austin, TX, una ciudad que rápidamente se está convirtiendo en uno de los principales centros de innovación del país. El acelerador internacional de negocios Q-Branch fue el escenario de una celebración del talento hispano en la inteligencia artificial, donde líderes de opinión participaron en una conversación esencial sobre las infinitas posibilidades de las nuevas herramientas digitales y cómo aprovechar la representación en la industria.

Como parte del programa, Guillermo Diaz Jr., CEO de Conectado, dirigió un “fireside chat” con Oscar Paredes, Director General y Jefe de la Plataforma de Depósitos Tecnológicos en JPMorgan Chase, en el cual estos dos defensores de la tecnología discutieron temas como la inclusión financiera, cómo la IA está transformando la industria bancaria y la importancia de tomar acción y crear un impacto mientras seguimos desarrollando las nuevas innovaciones sobre las que se está construyendo el futuro.

Guillermo Diaz: Cuéntanos sobre tu trayectoria y tu historia.

Oscar Paredes: Soy originario de Perú, donde crecí. Estudié ciencias de la computación y he trabajado en varias organizaciones a lo largo de mi carrera, siempre en el área de software, que es un campo que me ha fascinado. Actualmente, estoy en JPMorgan Chase, donde gestiono la plataforma de depósitos, el sistema bancario central para cuentas de depósito como cuentas corrientes, de ahorro y certificados de depósito (CDs). Estoy realmente orgulloso del impacto que mi equipo ha tenido dentro de la organización.

Durante mi tiempo en JPMorgan Chase, he estado involucrado en varios proyectos, pero uno que me toca particularmente el corazón Chase First Banking, una cuenta corriente para niños que ayudé a crear y lanzar en 2020. El objetivo era introducir la educación financiera a los niños desde una edad temprana, enseñándoles sobre ahorro, gasto, ganancias y la administración de su dinero. Nos esforzamos mucho en crear este producto, que es gratuito para los clientes de Chase, y priorizamos la experiencia del cliente al involucrar a familias, incluyendo a latinos e hispanos, para entender cómo quieren que un banco apoye la educación financiera de sus hijos.

Estoy orgulloso de compartir que en mayo pasado ganamos el 2024 Banking Tech Award USA por Chase First Banking en la categoría de Mejor Uso de Tecnología en Banca de Consumo. Además, fui parte del equipo que lideró la integración tecnológica de First Republic Bank en JPMorgan Chase, que completamos con éxito en mayo. Mi misión siempre es asegurar que las personas tengan acceso fácil a su dinero y que simplifiquemos sus vidas. Y creo que la IA jugará un papel significativo para lograrlo.

GD: En un plano más personal, ¿cómo hiciste la transición de Perú a Ohio?

O.P: Mientras estaba en Perú, trabajé en una empresa de consultoría tecnológica, pero después de unos cinco años de trabajo, tuve la oportunidad de incorporarme y formar una pequeña empresa. Uno de mis clientes en ese momento era una compañía involucrada en la captura automática de datos, manejando tecnologías como códigos de barras, bandas magnéticas, reconocimiento de palmas y huellas digitales, y RFID. Estábamos colaborando con la Universidad de Ohio en investigaciones, y a través de este trabajo, conocí a un profesor que, después de un par de años de colaborar juntos, me ofreció la oportunidad de unirme a su investigación con una beca completa. Así fue como terminé en Ohio, realizando investigaciones con empresas como Motorola, Qualcomm y Kodak, y desde entonces he estado aquí.

GD: Eres un apasionado de la educación financiera, ¿cómo surgió ese interés?

O.P: Antes de unirme a Chase, trabajé en una organización sin fines de lucro llamada Battelle for Kids, que es una derivación del Battelle Memorial Institute, una gran organización de investigación sin fines de lucro en Ohio. En Battelle for Kids, serví como Director de Información, donde desarrollamos soluciones tecnológicas de Software como Servicio para distritos escolares, trabajando con alrededor de 20,000 escuelas en todo Estados Unidos, incluyendo algunos de los distritos escolares más grandes, como Houston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Este rol me expuso al sector educativo y me involucré profundamente en el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje en línea, facilitar la vida de los maestros y mejorar la educación en los distritos escolares.

Mi interés por la alfabetización y la educación siempre estuvo presente, y cuando me uní a Chase, tuve la oportunidad de combinar esta pasión con mi trabajo, especialmente al lanzar Chase First Banking.

GD: Y ahora, estos niños y sus padres pueden ver a alguien que se parece a ellos liderando estos esfuerzos, ¿verdad?

OP: Absolutamente. Chase First Banking actualmente atiende a alrededor de un millón a un millón y medio de niños y sus padres. Ellos tienen la oportunidad de aprender sobre finanzas a través de nuestras tecnologías digitales, ver modelos a seguir con los que se identifican y adquirir habilidades financieras prácticas de una manera accesible y atractiva.

GD: Creo que a menudo se piensa, cuando se habla de las grandes corporaciones, que no son muy innovadoras o que son demasiado lentas.

OP: Teniendo en cuenta la complejidad de la banca moderna, no se trata solo de operaciones internas, sino también de la conectividad con el ecosistema financiero en general. Estamos lidiando con pagos en tiempo real, cheques y diversas otras transacciones financieras que ocurren simultáneamente y de manera continua, por lo que, en realidad, es un entorno muy dinámico.

GD: ¿Cómo crees que tu experiencia en tecnología, especialmente en IA, ayuda a Chase en general?

OP: Como Jamie Dimon suele decir, la IA todavía está en sus primeras etapas, y hay enormes oportunidades por delante. En Chase, tenemos equipos dedicados a explorar cómo la IA puede mejorar nuestros servicios. Nos estamos enfocando en facilitar la vida de nuestros clientes automatizando tareas tediosas, mejorando la detección de fraudes, refinando la toma de decisiones crediticias y acelerando la personalización en la banca.

Nuestro objetivo es proporcionar información relevante, ofertas y productos cuando los clientes usan nuestra aplicación móvil y agilizar el servicio en nuestros centros de llamadas. Creemos firmemente que la IA revolucionará la banca digital al hacer que la experiencia sea más personalizada y eficiente. Al gestionar una plataforma que procesa billones de dólares diariamente, el papel de la IA en la optimización de nuestras operaciones e interacciones con los clientes es crucial.

GD: ¿Cómo podemos abogar por un aumento de la representación latina en tecnología en un momento tan decisivo?

OP: La representación latina en este sector es es esencial, y hay varias formas de hacer un impacto. En primer lugar, si te apasiona esta misión, toma acción. Apoya y asesora a talentos emergentes, y muestra tu propio trabajo para demostrar que el éxito es alcanzable. Porque creo que no hay nada más poderoso que entender que estás representado, y que tú también puedes lograrlo.

En JPMorgan Chase, trabajamos activamente en la contratación de talento diverso mediante eventos dedicados a profesionales de diferentes comunidades. Por ejemplo, yo fui reclutado a través de un evento de networking para latinos y afroamericanos, lo que ilustra la efectividad de estas iniciativas. Y es importante tener representación no solo en términos de herencia cultural sino también en pensamientos, perspectivas e industrias diversas. Y creo que es crucial que sigamos siendo innovadores en este espacio.

Esta es una misión, al menos para mí. Realmente creo que debemos asegurarnos de contribuir y alentar a otros a involucrarse.

GD: La IA está en sus primeras etapas, y este es el momento en que necesitamos pensar en cómo podemos mejorar nuestras habilidades, y las de las nuevas generaciones, para desempeñar un nuevo papel…

OP: En este momento, tenemos la oportunidad de influir en cómo se desarrolla la IA, por lo que debemos contribuir con los datos y las innovaciones que la impulsan. Y debemos aprovechar esta oportunidad para convertirnos en pioneros en la era de la IA, moldeando su futuro y creando soluciones impactantes. Así que también veo esto como una gran oportunidad para dar el salto lo antes posible, para que seamos los creadores de la era de la IA.