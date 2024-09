Cientos de empleados del Poder Judicial de la Federación en Tijuana decidieron dejar el sindicato al que por años le entregaron parte de su salario, luego que Manuel Raúl Ochoa Ruelas, secretario general del sindicato en la ciudad, los abandonó en su lucha contra la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Jesús Daniel Meza Arrayales, delegado provisional del Sindicato Renovación, explicó que, después del apoyo que recibieron en las manifestaciones de octubre en 2023, ya no tuvieron más ayuda por parte de su representante sindical, por lo que buscan quitarle el recurso que reciben de las aportaciones de cada empleado afiliado, y tener un sindicato que sí los respalde.

“Le estuvimos llamando una vez que iniciamos el movimiento y no nos contesta el teléfono. No hemos recibido ningún apoyo. Le pedimos las mantas de las marchas de octubre, no hemos recibido absolutamente nada por parte de apoyo, entonces, ya la mayoría de los compañeros se está afiliando al nuevo sindicato, para inmediatamente someter a nueva votación y ya tener el apoyo directo del sindicato”, declaró el delegado provisional del nuevo sindicato.

En Tijuana hay alrededor de 780 trabajadores que abarcan juzgados de distrito, centros de justicia, tribunal de apelación, tribunales colegiados y defensoría pública federal, de los que, a la fecha, van cerca de 300 empleados que han solicitado su cambio al nuevo sindicato.

El delegado provisional en Tijuana aclaró que no hay ningún cambio en cuanto a los beneficios, prestaciones y condiciones de trabajo, ya que seguirán iguales. La diferencia, indicó, es que este nuevo sindicato sí está en la lucha para que no se dé la reforma que impulsa la elección de jueces y magistrados a través del voto popular.

Meza Arrayales mencionó que, una situación que ocurre en Tijuana es que hubo cierre de órganos jurisdiccionales y las plazas quedaron a disposición del consejo, por lo que hay incertidumbre entre los empleados, sobre a dónde serán comisionados.

Relató que, cuando la iniciativa de reforma comenzó a ser una realidad, buscaron al líder sindical, Raúl Ochoa, para que les diera indicaciones de las acciones a seguir, sin embargo, ya no les respondió llamadas ni mensajes.

“Nos sentimos desprotegidos sin apoyos, por eso tenemos un líder sindical. El sindicato es para los trabajadores, al no tenerlo fue que convocamos al de México para que viniera, hiciera la propuesta y todos tratar de afiliarnos lo más pronto posible”, sostuvo Jesús Daniel Meza Arrayales.

Explicó que los gastos que tienen en cuanto a camisas y mantas, ha corrido por los trabajadores que buscan que la reforma no pase, y así, no extinguir la carrera judicial.

Aún existen dudas por parte del resto de empleados, quienes temen perder las prestaciones con las que cuentan, por lo que estarán realizando diversas reuniones informativas con el líder nacional para resolver las dudas que existen. N