Tijuana, B.C – La Bohème, foro cultural, el cual ofrece un espacio que difunde, promueve, gestiona y fomenta cultura, ubicada en Calle Flores Magón 8086, Zona Centro, Tijuana Baja California, presentará un reconocimiento al pianista Jorge Villalobos por su aportación al arte y trayectoria musical a la ciudad.

El evento se llevará a cabo este viernes, 30 de agosto, en las instalaciones de La Boheme en la Zona Centro de Tijuana.

En entrevista exclusiva para Newsweek en Español Baja California, Villalobos comentó su sentir hacia este reconocimiento:

“No me lo esperaba, son amigos de muchos años. Me lo presentaron de una manera muy sentida, muy bonita. Lo menos que puedo hacer es agradecer, dejarme querer… Esto es consecuencia muy halagadora del trabajo durante toda mi vida profesional”.

Nacido en la ciudad de Tijuana en 1972, comenzó a tocar el piano a los cinco años.

“En cada canción, haces que la gente vibre. Quienes hacemos esto, tenemos un gran poder muy positivo que es dar felicidad”, compartió el artista.

En 2005, inicio como suplente en piano y teclados para la cantante Marisela. A partir de 2017 funge como codirector musical siendo su principal objetivo dar felicidad a miles y miles de personas.

Su plan a futuro es seguir haciendo música con Marisela, y en sus tiempos libres – fuera de gira y compromisos de grabación-, seguirá con sus proyectos personales tal como sus Jueves de “Noche Bohemia.”

Referente a la pasión que le tiene a su carrera profesional, Villalobos compartió su frase favorita, atribuida a Ludwig van Beethoven, “Tocar una nota equivocada es un accidente, tocar una nota sin sentido es inaceptable”.

“En música -explica Villalobos- puedes tener algún error menor, pero si la música no tiene sentido, si no tiene emotividad, no cumple con el cometido inicial, intermedio y final que es – compartir emociones”.

Mas información sobre eventos próximos las páginas de Facebook: La Bohème y Jorge Villalobos.