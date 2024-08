Tijuana, B.C.- Desde febrero de este año, hay 25 casas etiquetadas en amarillo por la Dirección de Protección Civil en la privada Santa Fe 2. El motivo de este etiquetado es a causa de una serie de fisuras y movimientos en la estructura de las viviendas que no tienen ni un año de haber sido entregada a sus dueños. La empresa Desarrollos Encasa, decidió no dar un posicionamiento, indicaron que todo queda en manos del Ayuntamiento de Tijuana.

Josué Rodríguez, propietario de la casa número 65, compartió que, en febrero de este año con la llegada de las lluvias, observaron movimientos de tierra en sus patios traseros. En ese momento llamaron a Protección Civil y etiquetaron las casas, seis meses después hicieron un nuevo llamado a la empresa y autoridades porque las reparaciones hechas volvieron a agrietarse.

“Tenemos un muro de contención, tiene un fallo, entonces lo que está haciendo es que se están inclinando las casas hacia ese muro. Nos arreglaron los patios, pero, seguimos viendo las inclinaciones dentro de las viviendas”, indicó Josué Rodríguez.

Por parte de la autoridad municipal se les informó que el riesgo no es alto como para ser desalojados, por lo que pueden continuar viviendo en sus casas, sin embargo, los afectados buscan que se concilie con la empresa Desarrollos Encasa para encontrar una solución.

Una de las cuestiones que denunciaron en contra de la empresa es la secrecía que han mantenido sobre el plan que se seguirá. Los vecinos refirieron que, por parte de la constructora responsable, no les quisieron compartir información acerca del tipo de reparaciones que se harán.

“Lo pedimos, pero hasta la fecha no nos han dado un plan, terminaron el trabajo, pero, aún seguimos a ciegas. No sabemos en verdad si la reparación que hicieron era la adecuada, tampoco tenemos estudios de las tierras, lo hemos pedido para tener nuestro respaldo, no nos han dado”, enfatizó el residente afectado.

La petición es que les den certeza si las casas seguirán en pie y les entreguen los estudios que avalen que las casas no están en riesgo de caer. Muchos quieren cancelar los créditos o que se les reubique.

La casa de Josué en la que vive con su esposa e hijo, presenta fisuras en la planta baja y alta en paredes y techo. En el exterior se observan agrietamientos en la pared del patio. Una de estas grietas fue reparada y volvió a abrirse. Relató que los días han sido llenos de estrés e incertidumbre por no saber qué ocurrirá con su patrimonio.

Jorge Mata junto con su esposa, son una pareja de jubilados que decidieron invertir sus ahorros en la casa con el número 66. La inversión fue mayor de los 2 millones de pesos. Su casa, también, cuenta con sello amarillo y cada día sufre desprendimiento en el concreto del suelo que la sostiene.

“Nosotros compramos esta vivienda como inversión para nuestro retiro. Mi esposa y yo ya no trabajamos, estamos retirados. La compramos con la finalidad de ayudarnos”, compartió el señor Mata.

La casa la recibió en octubre de 2023. El pago de la casa por 2 millones 100 mil pesos, se hizo al contado. La intención de la pareja era rentar la casa, sin embargo, con el sello amarillo que les colocó Protección Civil no han conseguido algún interesado en rentarles por temor a que pueda ocurrirle algo.

“Yo no estoy conforme con lo que nos vendió Encasa, yo en mi opinión, si dijera que Encasa no siga afectando más gente, esto es un patrimonio lo que uno logra en su vida y que trata de luchar para sus hijos”, finalizó Jorge Mata.

Al momento de levantar las entrevistas de los afectados estuvieron presentes trabajadores de la empresa Desarrollos Encasa, quienes se dedicaron a grabar en video a los reporteros que hacían su trabajo y se negaron a brindar información al respecto del caso.