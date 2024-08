Tijuana B.C.- El presidente de la Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados (FEDABO), Hassan Martín Franco Ruiz, manifestó que la reforma al Poder Judicial que cambiará toda la estructura y el método de impartir justicia a los mexicanos, primero en la federación y luego en lo local, se ha sustentado en una serie de vicios.

Agregó que, el Ejecutivo dice que estos vicios los sufre el ciudadano que busca se reciba la impartición de justicia y que estos vicios se encuentran arraigados en el poder judicial.

El presidente de Fedabo comentó que el Ejecutivo, inicialista de la reforma al Poder Judicial, no incluyó el fortalecimiento de las defensorías públicas que dependen del poder ejecutivo, ya sea federal o local y que es esta dependencia la que se encarga de defender ante los tribunales judiciales los intereses de los ciudadanos con un escaso recurso.

“Es difícil pensar que al cambiar el método de escoger a los impartidores de justicia sin fortalecer a la institución que salvaguarda los intereses de los ciudadanos que carecen de los medios económicos para contratar a un abogado particular el escenario que se busca va a cambiar”, declaró.

Expresó que la defensoría pública es la institución que depende del ejecutivo, ya sea federal o estatal y que tiene por objeto prestar servicios legales para garantizar una justicia pronta, expedita, gratuita y de calidad en asuntos federales o locales en materia penal, laboral, civil, familiar y amparo.

Añadió que la reforma al poder judicial no busca su fortalecimiento, no obstante que se ha venido manifestando por el ejecutivo que la justicia no alcanza a quien menos tiene e irónicamente no fortalece a su propio despacho legal que tiene el inicialista.