Tijuana, B.C.- La octava ludoteca infantil se inauguró en Tijuana dentro de las instalaciones de la clínica de La Alianza para la Salud de las y los Refugiados tras los esfuerzos binacionales de asociaciones de ambos lados de la frontera, como parte de las actividades del Programa de Acción por la Salud Mental 2024.

Este espacio busca ofrecer un lugar seguro para que niñas y niños desplazados que llegan a esta frontera puedan jugar y aprender mientras son evaluados por expertos en salud mental, con el objetivo de brindarles la atención psicológica que requiera cada uno de ellos.

Hacer realidad la octava ludoteca es gracias a la unión de This Is About Humanity, International Community Foundation (ICF), Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate, Alianza para la Salud de las y los Refugiados, Fondo Unido México y Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil.

Yolanda Selene Walther-Meade, cofundadora de This Is About Humanity, resaltó que este espacio se recuperó para convertirlo en un lugar feliz, en donde las y los pequeños migrantes puedan jugar y aprender, sintiéndose seguros y en confianza para expresar sus sentimientos.

Tras la pandemia por COVID-19 se detectó un incremento en los problemas de salud mental, siendo las niñas, niños y adolescentes un grupo con especial vulnerabilidad, lo que motivó a estas asociaciones a poner en marcha un plan de acción y así nació la alianza “Necesitamos Salud Mental/We All Have Mental Health” en 2022.

Desde entonces, las acciones de la alianza han impactado a más de 12 mil niñas, niños y adolescentes, por medio de las ludotecas que se han instalado en puntos estratégicos de Tijuana, siendo este esfuerzo binacional el primero en México en atender exclusivamente temas relacionados a la salud mental de las infancias.

Por su parte, Leticia Martínez, vicepresidenta de Filantropía de ICF, destacó que este espacio es un complemento para la clínica de La Alianza para la Salud de las y los Refugiados, con el objetivo de acercar la atención psicológica a las niñas y niños mientras esperan a que sus padres sean atendidos.

Ambas activistas agradecieron la generosidad de cada uno de sus aliados, pero particularmente a Ruben Islas Family Trust, cuyo donativo fue vital para acondicionar este espacio, en donde las y los pequeños también tendrán acceso a libros y juguetes.

La 8va Ludoteca Infantil se encuentra dentro de las instalaciones de la clínica de La Alianza para la salud de las y los Refugiados, ubicada en calle Aldrete No. 8010 Int.25 en la Zona Centro de Tijuana, Baja California, en la cual se brindan servicios de atención médica a migrantes y refugiados.