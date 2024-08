Nadie lo dice, pero para la mayoría de los mexicanos el recién pasado 15.08.24, fue un triste día, pues se ratificó por las “autoridades electorales “, el ” triunfo ” de Claudia Sheinbaum, los ciudadanos acudimos alegres y numerosos a las urnas el pasado 2 de Junio ante la esperanza de terminar con esta pesadilla de la 4T, y alentados por una excelente candidata, había una ilusión por cambiar de forma de gobierno, es claro, hubo una votación en el país de más del 70%, a muchos ciudadanos, no los dejaron votar, hubo la Xochiltmania, pero la sociedad ingenuamente contó conque con el solo hecho de ir a votar todos, se iba a lograr el cambio, pues no , AMLO y secuaces se jugaban la vida y no iban a soltar el poder así como así. Ante las evidencias del entusiasmo que despertó Xochitl y el hartazgo del régimen, aun que les dieran apoyos sociales, es imposible que Claudia ganase 2 a 1, es claro que hubo un monumental fraude empezando por la cooptación del INE y el Trife y la involucración directa en el proceso de votación en varias regiones del país del Narco, pero a diferencia de Venezuela, que esta vez sí se pusieron las pilas, y la oposición allá cubrió el 100% de las casillas y demostró con la exposición de actas al mundo el fraude realizado por Maduro, aquí ,es un hecho, la oposición , PRI, PAN, PRD, falló en cubrir el 100 % de las casillas , solo cubrieron cuando mucho el 40%, y dejaron que la 4T metiera las manos en la mismísimas casillas, es un hecho , en nuestro país, ingenuamente el votante confió, pero, si, los partidos de oposición, que arroparon a Xochitl, fallaron estrepitosamente y esta Ultima , que fue una gran candidata, pecó de ingenua y se rindió de buenas a primeras en esa infame noche, ante el anuncio del INE del triunfo fraudulento de Claudia, es triste., todo el capital político que erigió en tiempo record Xochitl en la campaña y que logró crear a lo largo y ancho del país, la Xochitlmania , lo dilapidó al rendirse anticipadamente ante el fraude realizado y al reconocer prematuramente la ” victoria de Claudia”, cuando debió como en Venezuela, Maria Corina Machado , haber seguido liderando la repulsa ciudadana ante el fraude, hoy ante los tímidos esfuerzos que hace Xochitl por reclamar o impugnar , nadie la sigue . había mucho entusiasmo y esperanza alrededor de ella, se esfumó .. por lo pronto, ahora ¿que sigue? El estado real anímico actual del ciudadano es de desilusión, la ciudadanía si cumplió , acudió a votar copiosamente , y hoy muchos dicen “para que , mi tiempo y esfuerzo si hubo fraude y la oposición junto con Xochitl no hicieron su tarea?”, Morena cada vez más se va a afianzar en el poder, aunque claro, como no es un partido político formal en sí, depende de la salud, (por cierto cada vez más deteriorada). de AMLO y las luchas internas que se desataran en Morena menguaran su poder , aun así de aquí al 2030 va a ser un camino muy difícil para la oposición, quizá vamos a volver a los tiempos de los 70 con el PRI, que la gente hacia lo suyo y dejaba a los políticos que hicieran y deshicieran , y el ciudadano tan solo quería que lo dejaran en paz y trabajar… La gran diferencia es que hoy es otro mundo y de aquí a 2030 pasaran muchas cosas que nos afectaran para bien o para mal y como hemos dicho, los contrapesos y obligación de gobernar a México con sentido común vendrá de afuera ya que nuestro país, irremediablemente esta incrustado en el mapa geopolítico , globalizado, del mundo digital de hoy. N