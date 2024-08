Tijuana, B.C.- Baja California tiene alrededor de 4,000 establecimientos que otorgan servicios de salud y bienestar, mismos que cuentan con aviso de funcionamiento, y que deberían estar dados de alta en el Registro Estatal de Establecimientos Prestadores de Servicios de Salud y Bienestar (Repssabi), pero, a la fecha, solo hay 326 comercios registrados. En 2024 permanecen con registro vigente 161, indicó el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California (CoeprisBC), Rigoberto Isarraraz Hernández.

“Parte del problema es ese, los establecimientos se pueden auto registrar en el sistema federal de la plataforma del SIS y son registros que pueden hacer desde su casa. No tenemos un padrón. De hecho, la necesidad de generar ese padrón es que se crea este registro”, declaró el comisionado, asimismo, y añadió que hay certeza que todavía faltan muchos establecimientos de registrarse a nivel estatal.

Del total de comercios que se han registrado desde hace un año y tres meses, el 90 por ciento acreditó el programa al cumplir con todas las autorizaciones del establecimiento y personal, asimismo, ya fueron sujetos a una visita de valuación para confirmar que cumplan con al menos el 80 por ciento de las normas sanitarias.

Isarraraz Hernández, recordó que el objetivo de la inscripción ante el Registro Estatal de Establecimientos Prestadores de Servicios de Salud y Bienestar (Repssabi) es alcanzar la autorregulación, además de crear confianza y dar transparencia, buscan que los establecimientos cumplan con lo establecido en las normas sanitarias y eviten sanciones, multas o extorsión.

Todos aquellos establecimientos que brindan algún servicio relacionado con en el tema de la salud y el bienestar (hospitales, clínicas, laboratorios; consultorios médicos, de especialidad u ondontología, farmacias, spas) son los que han sido invitados para realizar dicho registro. A la fecha no hay datos sobre la cifra negra que podrían representar los establecimientos que trabajan de manera clandestina.

El comisionado explicó que este registro es voluntario para evitar una sobre regulación o duplicidad, ya que un prestador de servicios debe estar registrado al momento que se le emite la cédula profesional, además, tiene que registrarse en la Secretaría de Educación para ejercer la profesión.

Este registro tiene como vigencia un año, pero se encuentra en revisión ahora que se subió a ley el tema del Repssabi. De haber cambios, el trámite podría dividirse en dos etapas, uno el registro como se conoce hoy en día, y el otro, sería una evaluación sanitaria.

Hay 12 denuncias ante la FGE contra establecimientos clandestinos

El comisionado confirmó que en lo que va de la administración existen 12 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Algunas corresponden a un aparente maltrato en dos asilos, y el resto es sobre denuncias en el servicio de salud estética.

“Es bien difícil, pocas veces denuncian. Un problema que tenemos es la denuncia ciudadana, son mínimas. Las que captamos son a través de redes, de internet, normalmente, donde tenemos gente buscando este tipo de establecimientos, y donde aparece algún servicio que creemos es de riesgo como una casa de recuperación, prestación de servicios de enfermería, cuidados o médicos en un lugar que no está establecido”, mencionó el comisionado de CoeprisBC.

Detalló que en esos casos se actúa mediante la Cofepris que regulan las redes sociales y solicitan que esas publicaciones se bajen de los portales y ya no exista esa publicidad; cuando se cuenta con un domicilio se envía un visitador. La situación se complica cuando la dirección es de una casa particular a donde no se puede ingresar si no se cuenta con una orden judicial.