Hollywood no pudo esperar hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y varias de sus celebridades, como Tom Cruise, Steven Spielberg y Nicole Kidman, forman parte del público de París 2024.

En el Arena Bercy, gran sala de conciertos habilitada para los Juegos de París, sonó la música de la serie de películas protagonizada por Cruise Misión Imposible, un guiño que hizo furor en redes sociales.

El también protagonista de Top Gun fue recibido con honores al llegar a la capital francesa, siendo nombrado Caballero de las Artes y las Letras por las autoridades galas, antes de aparecer en las gradas durante las pruebas de gimnasia detrás de Greta Gerwig, directora de Barbie.

Simone Biles, la megaestrella estadounidense de gimnasia, estuvo orgullosa por haber captado la atención de numerosas celebridades de Hollywood durante su participación. “¡Ha sido increíble! Qué honor haber estado tan cerca”, escribió Lady Gaga en redes sociales después de una de las actuaciones de Biles en la viga de equilibrio.

Tras su interpretación durante la ceremonia inaugural, la cantante y actriz disfruta de las olimpiadas y de sus fanáticos, a los que dejó escuchar algunos fragmentos de su próximo álbum desde el techo retráctil de su limusina.

ACTRICES, DIRECTORES, REINAS DE LA MODA Y OTRAS CELEBRIDADES, EN PARÍS 2024

Los australianos vinculados al cine estadounidense también se hacen notar en París, como la protagonista de Barbie, Margot Robbie, que se dejó ver en la ceremonia de apertura.

De igual manera, Baz Luhrmann, director de Moulin Rouge y Elvis, que nunca se separa de la todopoderosa de la moda Anna Wintour, se sentó en las gradas durante las pruebas de gimnasia, y Nicole Kidman está por todas partes, incluso entre el público de las pruebas de skate.

En parte, su omnipresencia se explica por su condición de embajadora de una casa de relojería que es cronometradora oficial de los Juegos Olímpicos. Asimismo, la estadounidense Jessica Chastain fue fotografiada en las gradas de gimnasia; la actriz es rostro de una importante marca que viste a los miembros del equipo de Estados Unidos.

“ES HORA DE SUBIR EL LISTÓN PARA LOS ÁNGELES 2028”

La pasión por el deporte del director Spike Lee no puede ponerse en duda. Seguidor acérrimo de los New York Knicks, el cineasta siempre ataviado con coloridos sombreros y gafas asistió a un partido de baloncesto del “Dream Team” estadounidense en Lille, en el norte de Francia. Además no podía faltar el legendario director Steven Spielberg, al que se pudo ver junto a Tom Cruise bajo la lluvia durante la ceremonia inaugural.

“Me encanta este momento, cuando el público sabe que el espectáculo está a punto de comenzar, un gran espectáculo cuenta una gran historia”, declaró el cineasta en un tráiler difundido por la cadena de televisión estadounidense NBC antes de los Juegos.

La ceremonia puso el listón muy alto, y no cabe duda de que la fábrica de sueños de Hollywood participará dentro de cuatro años para dejar la cita en Los Ángeles a la altura. Tras el espectáculo en París, un columnista de Los Angeles Times escribió: “Menos mal que no soy el director artístico de la inauguración de Los Ángeles 2028. Es hora de subir el listón”. N