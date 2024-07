Timothée Chalamet, conocido por sus roles en películas como Dune, Call Me by Your Name y Wonka, vuelve a la gran pantalla, esta vez interpretando a Bob Dylan en la biopic A Complete Unknown. Este miércoles 24 de julio, Searchlight Pictures lanzó el primer tráiler de la película, dirigida por James Mangold (famoso por Inocencia interrumpida y Contra lo imposible), que se estrenará en cines en diciembre.

Coprotagonizada por Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz y Scoot McNairy, A Complete Unknown seguirá los primeros años del cantante estadounidense.

Basada en un libro de Elijah Wald, publicado en 2015, narra el meteórico ascenso de Bob Dylan, un músico de 19 años originario de Minnesota, en su carrera como cantante de folk. Desde sus actuaciones en salas de conciertos hasta su llegada a la cima de las listas de éxitos, sus canciones y su enigmática presencia muestras su ascenso como un fenómeno mundial. La historia culmina con su innovadora actuación de rocanrol eléctrico en el Newport Folk Festival de 1965.

Hasta ahora, con más de 168,000 visualizaciones en YouTube, el primer avance suma comentarios positivos sobre la dirección de Mangold y la actuación de Chalamet. “A juzgar por las expresiones faciales mientras cantan, puedo decir que Timothée ha trabajado duro. Eso junto con la cinematografía y un tráiler que no es demasiado llamativo me hace pensar que nos espera un regalo”, apuntó un internauta.

“Es fantástico saber que James Mangold, que se ocupó de la historia de Johnny Cash (en la película ‘Walk the line ‘, ahora tendrá la tarea de encargarse de la historia de Bob Dylan”, refiere otro usuario.

BOB DYLAN FUE GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA

Bob Dylan, cuyo nombre de nacimiento es Robert Allen Zimmerman, es un músico, cantante, compositor y poeta estadounidense, nacido el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota. Es considerado una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX. De igual manera, ha sido una parte integral de la música popular durante más de cinco décadas.

Dylan, quien actualmente tiene 83 años, es conocido por su voz distintiva, su habilidad para escribir letras poéticas y su capacidad para mezclar diferentes géneros musicales, incluyendo folk, rock, blues y country. Algunas de sus canciones más famosas incluyen “Blowin’ in the Wind”, “The Times They Are a-Changin'”, “Like a Rolling Stone” y “Mr. Tambourine Man”.

En 2016, Bob Dylan obtuvo el Premio Nobel de Literatura por “haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana”. N