Astérix, una famosa serie de historietas francesa creada por el guionista René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo (posteriormente continuada por otros autores), tiene una edición especial en honor de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta novela gráfica presenta 48 páginas que abordan temas como el dopaje, chovinismo (exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero), el falso amateurismo deportivo, la exclusión de las mujeres y su papel en los deportes de masas. Además, los tours organizados, la búsqueda de proyección internacional y mercantilización del deporte.

Editorial Hachette reedita este número de Astérix y Obélix en los juegos olímpicos. “Ahora el español del cómic es neutro a diferencia de las primeras ediciones de la historieta que llegaron en castellano y bajo otro sello a México”, informó la casa editorial.

“Con la poción mágica que nos hace invencibles seguro ganaremos la palma. Así es como yo veo el deporte, ¡sin incertidumbres!”, dice uno de los personajes del cómic, que simboliza las áreas grises del dopaje. En contexto, en abril pasado una investigación realizada por The New York Times y la cadena alemana ARD reveló que 23 nadadores chinos dieron positivo en 2021 por trimetazidina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero no recibieron sanciones.

De acuerdo con el medio estadounidense, este fármaco es popular entre los atletas que buscan una ventaja porque les ayuda a entrenar más duro, recuperarse más rápido y se mueve con rapidez por el cuerpo, “por eso es más difícil de detectar”.

LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN “ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS”

En cuanto a la representación femenina en Astérix en los Juegos Olímpicos, mientras los hombres están inmersos en esta competencia deportiva repleta de trampas y tácticas las mujeres se limitan a ser espectadoras. Para ejemplificar esta problemática tenemos el caso real de París 2024. Belice, Guinea Bissau, Liechtenstein, Nauru, Yemen, Somalia, Santa Lucía e Irak no pudieron presentar una pareja de abanderados, hombre y mujer, como los demás países debido a que no cuentan con ninguna competidora femenina en los juegos.

No es la primera vez que Astérix trata el tema de las olimpiadas. En 1968, antes de los Juegos Olímpicos de México de ese año, una historieta fue publicada por entregas en la revista francesa Pilote. Esta serie fue recopilada en un álbum inmediatamente después de su publicación semanal y logró una tirada inicial récord de 1 millón 200,000 ejemplares.

Astérix debutó en 1959 en la revista Pilote y se centra en las aventuras del astuto guerrero galo Astérix y su inseparable amigo, el corpulento Obélix, en su pequeña aldea de la Galia, que resiste a la ocupación romana gracias a una poción mágica que les otorga una fuerza sobrehumana.

La figura de Astérix se ha convertido en un icono cultural en Francia y a nivel mundial, con numerosos álbumes traducidos a múltiples idiomas, adaptaciones a películas animadas y de acción real, videojuegos y un parque temático, Parc Astérix, en las cercanías de París. N