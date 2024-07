Tijuana, B.C.- El secretario general del Sindicato de Burócratas en Tijuana, José Guillermo Aldrete Casarín, confirmó que los 13 trabajadores del municipio de Tijuana que fueron basificados ya no eran trabajadores de confianza como se señaló en una denuncia que está interpuesta en Sindicatura Procuradora de Tijuana.

“Hemos defendido siempre nuestros padrones de trabajo, nuestros escalafones están intactos, sí hubo una figura de basificación donde se crearon nuevas plazas de base, sin embargo, no puedo ahondar mucho en el tema porque hay una investigación que está siguiendo Sindicatura, entonces no me gustaría comprometerme”, respondió Aldrete Casarín ante el cuestionamiento de la prensa, asimismo, indicó que actúa con base a las recomendaciones de sus abogados.

Aseguró que no han cometido ninguna irregularidad porque las bases que han otorgado son de acuerdo a lo que indica el reglamento. Detalló que sus padrones de personal basificado en las dependencias parten de convenios de basificación con las mismas dependencias, por lo que, al momento que el empleado de alguna se jubila, los encargados de la misma son los que se encargan de elegir a quién se le dará base.

“Al momento que se proponen ellos –los 13 basificados que eran empleados de confianza- ya habían presentado su renuncia, y habían dado cumplimiento a lo que marca el reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón”, sostuvo el secretario general del Sindicato de Burócratas sección Tijuana.

Explicó que la Comisión Mixta de Escalafón está integrada por un representante de Recursos Humanos de Oficialía Mayor por parte del Ayuntamiento de Tijuana y un representante del Sindicato de Burócratas. Entre ambos aprueban las propuestas para dar la base a un empleado.

En cuanto a brindar bases a los 208 bomberos que se encuentran como empleados de confianza, quienes tampoco lograron la homologación de su salario, compartió que cuando él tomó protesta como secretario general había 212 bomberos supernumerarios. A la fecha han beneficiado con base a 12 bomberos, el resto podría alcanzar la base en la siguiente administración municipal a cargo de Ismael Burgueño Ruiz.

Aldrete detalló que la falta de bases se debe a que el proceso de jubilaciones fue lento durante la administración, pero, a partir de la reforma a la Ley del ISSSTECALI, el Estado se encuentra facultado para retener participaciones de los ayuntamientos y que pasen al Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Gobierno Y Municipios Del Estado De Baja California (ISSSTECALI).

Adelantó que a partir de que la deuda del Ayuntamiento de Tijuana con ISSSTECALI, se propuso una junta directiva con el Instituto en la que esperan alcanzar la jubilación de 40 sindicalizados, de los que tres son bomberos.

Con el resto de bomberos que no han alcanzado la base, donde algunos tienen más de 17 años de servicio, comentó que buscarán que mes con mes se saquen jubilaciones, de lograr 40 al mes, proyectó que en un periodo de hasta seis meses estarían jubilando a todos los bomberos y quedando las bases libres.

Sobre la homologación del salario opinó que la administración encabezada por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, pudo haber ejercido una partida en estos tres años para ver por el incremento salarial, sobre todo porque el costo de la nómina de los elementos de la Dirección de Bomberos corre a cargo de aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).