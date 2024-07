Escuche el mensaje de Trump ante la convención republicana la semana pasado, de hecho confieso que no lo termine de ver, pues me venció el sueño de lo repetitivo y aburrido que fue , eso sí, no se puede negar que Trump sabe llegar y mover las fibras intimas de las masas y hacerlos llorar y/o incitarlos a mostrar sus instintos xenofóbicos , racistas y crear un clima de exaltación , que es el objetivo de una convenció n partidista, es increíble como en pleno siglo XXI, Trump convenza a varios sectores de la población gringa, ofreciendo un modelo político de gobierno y visión del mundo simplista, maniqueista, de la época de los cowboys, y les vende la idea todita y se la tragan, en síntesis lo que Trump ofreció es ;

-Cerrar al país, sellar la frontera sur, ante, según el, la indiscriminada invasión ilegal de los “aliens” , y por ende proteger al “home land ” de dicha amenaza, asi engatusaba Castro a los cubanos para tenerlos dominados, les inducia miedo al hacerlos creer que EU estaba a punto de invadirlos todo el tiempo y por tanto no bajar la guardia y que solo Fidel podía defenderlos. (Trump en su discurso habló que hay cientos de submarinos rusos amenazando en las costas de Cuba)

-Les aseguro que EU posee la tecnología militar más avanzada del planeta y por ende que dominan al mundo y se aventó la puntada de decir que con solo llamadas telefónicas ; a Putin, Los Talibanes , Kim Jong-un , de Corea del norte , y al Chino XI Jinping los iba a poner en paz e iba a crear una PAX americana, cuando todos sabemos que esto es un falacia, la superioridad de un país ya no se rige por lo militar , sino por aspectos económicos , comercial, de generación de energía, de economía digital , de tecnología Médica, China, India , Asia , incluso Japón , Rusia son unos gigantes y EU ya no es la superpotencia que domina al mundo

-Les vendió la idea obsoleta e impráctica, actualmente, que las fabricas van a regresar a EU, que los autos se fabricaran de nuevo aquí , igual otras industrias como la electrónica y de circuitos , cuando ya el mundo está globalizado y las cadenas de producción están globalizadas, y los precios de los bienes y servicios están basados en oferta y demanda globalizada

-Les dijo que en los tratados comerciales EU había sido muy bondadoso y que los países se aprovechan de eso y abusan en los tratos comerciales con su país , cuando es una realidad que muchas veces los gringos son los que explotan recursos incluso humanos de otros países donde operan sus fabricas y comercios

En resumen Trump, les ofrece a su connacionales que EU volverá a ser la super potencia mundial , hegemónica del mundo y que basado en su poderío militar y económico , arreglaría a su país y al mundo en el ! primer día que tome posesión!,. Lo único bueno deTrump hacia nosotros es que declare terroristas a los carteles Mexicanos y así colaboren para disminuir este cáncer que azota a Mexico, además de presionar al incipiente Gobierno Mexicano a cumplir tratados y proteger la inversión

Por supuesto que hay una parte muy amplia de la población americana que no se traga el cuento de Trump, por el contrario, votaran por los Demócratas. Todavía falta para el 5 de noviembre, pero al triunfo o la derrota deTrump dependerá de como el candidato demócrata desnude a Trump y lo sepa transmitir al votante estadunidense , que muchas veces no es muy ilustrado

En el caso de que ganase Trump y ante la postura de niño arrogante, prepotente y amenazante que mostrará a los líderes mundiales, en lugar de una conflagración mundial, se reirán de el , pues hoy ya son otras armas y variables las que hacen que una nación sea poderosa o no y además hoy más que nunca como decía, Walt Disney “its a small world after all”, cualquier acción que intentase y violase la naturaleza del mundo globalizado, interconectado de hoy, que gira a mil por hora, se le regresaría inmediatamente, como boomerang perjudicando más que ayudando a su propio país, EU. N