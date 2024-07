El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tijuana, Julián Palombo Saucedo, y consejeros se reunieron con la diputada federal electa Erika Santana González, para exponer los desafíos que enfrentan los comerciantes organizados en esta región fronteriza.

La legisladora, una abogada y empresaria experimentada Tijuanense, se mostró atenta a los diversos escenarios expuestos por los consejeros de la cámara, destacando su disposición para escuchar las diferentes preocupaciones y apoyarlos en las gestiones necesarias ante el gobierno federal.

El presidente Julián Palombo Saucedo señaló la importancia de que la representante de Baja California sea una voz más para los empresarios en el Congreso de la Unión.

Consejeros de CANACO, representantes de diversos rubros del comercio organizado en Tijuana, expusieron las diferentes problemáticas que enfrentan ante el gobierno federal, y se le solicitó su intervención para poder avanzar, y esto genere sustentabilidad tanto para actividades comerciales ya funcionando, así como para emprendedores.

Palombo Saucedo hizo hincapié en la necesidad de que se integre al padrón de contribuyentes a todas las actividades económicas que se encuentran en la informalidad, y que no brindan ninguna seguridad social a sus colaboradores, dejándolos en un estado de vulnerabilidad de salud y sin contar con un fondo económico para su retiro; además de no tener acceso a crédito de Infonavit, etc.

Consejeros, quienes representan principalmente al sector de venta de autos, venta de llantas usadas y cerveceros artesanales, señalaron a la diputada electa la necesidad de tener representantes ante las instancias federales.

Precisamente, en este sentido, Erika Santana González se propuso como una aliada del comercio, y mostró amplia disposición para visibilizar las problemáticas que enfrenta el sector. Asimismo, se acordó reunirse nuevamente, una vez que asuma su cargo federal, para darle seguimiento a todos los temas tratados.