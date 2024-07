El documental “América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros” producido por el colectivo artístico de Tijuana, Dignicraft, recibió dos nominaciones a los premios Emmy como mejor programa televisivo en la categoría de cultura e historia, así como por mejor composición musical.

Dignicraft es un colectivo artístico conformado por Paola Rodríguez, José Luis Figueroa y Omar Foglio. Con más de veinte años de trayectoria, el colectivo ha dirigido y producido documentales como “Love & Rockets: The Great American Comic Book” (Nominado a los Imagen Awards y al Premio Emmy 2023), “Prop 187: The Rise of the Latino Vote” (Ganador Primer lugar en los 63rd SoCal Journalism Awards y Nominación a los Imagen Awards 2021), “La Raza” (Nominación al Premio Emmy 2019, Ganador Primer Lugar en 61st SoCal Journalism Awards), “Borderlands” (Ganador Premio Emmy 2016), “El Ojo de Agua de los Gálvez” (Ganador Mejor Dirección en 6to Festival Internacional Cine de América) en coproducción con IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía). Los miembros del colectivo también han recibido el Grand Prix – Ateliers d’Art de France en el 8o Festival Internacional de Cine sobre Arcilla y Vidrio y el Material Culture and Archeology Film Prize en el 13o Festival de Cine RAI por “Tierra Brillante.”

“América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros” es una producción de Dignicraft, KCET-Link y PBS SoCal para el multipremiado programa televisivo Artbound, transmitido en Estados Unidos por las señales de PBS. El documental narra la historia del mural “América Tropical” que hizo David Alfaro Siqueiros durante su visita a Los Ángeles en 1932. En este periodo realizó tres murales, incluyendo “América Tropical,” que introdujo una técnica innovadora y sin precedentes en el muralismo que requería herramientas y materiales revolucionarios. El mural fué inmediatamente censurado y dos años después, borrado completamente. El día de hoy es considerado el mural más estudiado en Estados Unidos y fuente de inspiración para el movimiento artístico chicano que surgió en la década de los 1970s.

El grupo colectivo Dignicraft se dió a conocer en 2002 en todo México y Estados Unidos con la revista Bulbo Press y el programa televisivo “Bulbo,” que se transmitió por las señales de Canal 22, Canal 52 MX de MVS y Univision San Diego, entre otras. A lo largo de los años, su práctica artística ha girado en torno a temas como colaboración, artesanías tradicionales, migración y comunidades indígenas.

Dignicraft encuentra inspiración en la dignidad humana y la justicia, el proceso artesanal de creación y el potencial de la colaboración para provocar el cambio.

“América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros” tuvo su fecha de estreno el día 11 de octubre de 2023 en Estados Unidos a través de las señales de televisión de PBS, PBS SoCal y KCET. Para su produccion, el colectivo Dignicraft trabajo con un equipo binacional de personas, incluyendo director de fotografía Eric Waldron, sonidista Louie Alfaro, editor de sonido Alejandro Loera y editor de sonido Borja Sau. La banda sonora estuvo a cargo del compositor musical Luis Parody.

Los Premios Emmy seran presentados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y reconocen la excelencia en la programación televisiva del área metropolitana de Los Ángeles. La ceremonia de la 76a edición de los Premios Emmy de Los Ángeles se llevará a cabo el día sábado 27 de julio de 2024. Mayor información en: www.emmys.com.

“América Tropical: The Martyr Mural of Siqueiros” está disponible para verse en todo el mundo a través de YouTube. N

Para mayor información de Dignicraft:

https://www.dignicraft.org/about