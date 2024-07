Tijuana, B.C.- 208 bomberos de confianza -no tienen base sindical- en Tijuana, reciben un pago de $7,000.00 pesos a la catorcena, mientras que los bomberos de base inicial tienen un salario cerca de los $16,000.00 pesos cada 14 días. El Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Montserrat Caballero Ramirez, les negó el incremento que se solicitó desde que inició la administración; la justificación es que ya van de salida.

El último incremento lo percibieron en el 2019, en aquel año se les aumentaron $1,250.00 pesos a la catorcena. Desde entonces no han sido tomados en cuenta ni para el incremento ni para la basificación.

Pese a esta falta de aumento salarial, sí se les continúa descontando por servicios médicos en el ISSSTE, aun cuando no son atendidos en esta institución; además, el seguro de vida corre por su cuenta.

“Desde que inició esta administración el director metió el papeleo para que nos aumentarán paulatinamente, que no fuera un golpe al bolsillo del Municipio, donde les costará tanto soltar millones… Al cierre de esta administración estuviéramos percibiendo alrededor de $13,000.00 pesos, si se hubiera tomado en cuenta que fuera subiendo año con año cada seis meses”, compartió Gustavo Aarón Gutiérrez Zazueta, bombero de confianza.

La última reunión que se tuvo con el oficial Mayor, Marcelo Machain Servin, fue el pasado 8 de febrero de 2024. En ese encuentro se le presentó un organigrama y una serie de documentos que fueron sellados de recibido. La promesa fue que se les daría seguimiento, pero seis meses después no hay resultados a sus peticiones.

“Quedó muy formal de buscar un nuevo aumento salarial a partir de finales de mayo y principios de junio. Lo buscamos la semana pasada y no fue positiva la respuesta. Que ya no se podía, que había hecho todo lo posible por tratar de ayudarnos, pero que ya no se podía porque no podían hacer movimientos dentro de las arcas del Municipio porque la ley ya no lo permitía”, indicó José Luis Zarate, bombero de confianza.

Asimismo, señaló que Machain Servin esperó a que pasarán las elecciones para notificarles que no sería posible el aumento salarial.

Los bomberos afectados señalaron que en los servicios que se atienden suelen ser más bomberos de confianza los que cubren estos incendios por lo que suelen estar más expuestos. También, compartieron que se ven en la necesidad de buscar otras fuentes laborales para alcanzar a solventar los gastos que tienen con las personas que dependen de ellos económicamente.

No solamente les afecta el que no se les homologue el salario, sino que, con la eliminación de los Servicios Médicos Municipales, se ven en la necesidad de llevar a sus familiares a recibir atención médica en instituciones privadas, lo que les crea gastos mayores.

En cuanto a la basificación, se dio a conocer que hay personal con más de 15 años dentro de la corporación a quienes no se les ha permitido acceder a este beneficio. Uno de estos casos es María Dolores Ávila Acosta, instructora en la Dirección de Bomberos.

“Las excusas, en su momento que se me dieron, -para no tener la base- es porque soy mujer, porque ya estoy grande, pues sí, pero ya tengo 17 años trabajando aquí”, destacó Ávila Acosta, quien en la actualidad tiene 60 años y pide que se tome en cuenta su caso.

Los bomberos inconformes aseguraron que estarán trabajando bajo protesta en la espera que la siguiente administración entre y puedan gestionar el incremento salarial. N