El multifacético artista JC Karo lanza su esperado álbum debut, “KARO.” El artista presenta una colección de fusiones urbanas respaldados por el sello discográfico, La Mafia Urbana. Jorge Campos Bonnin, mejor conocido por su nombre artístico JC Karo, es un cantautor, músico y productor musical. Nacido en La Habana, Cuba, comenzó a cantar desde niño. Es un músico autodidacta, aprendió a tocar el piano haciendo beats.

“KARO” muestra sus habilidades magistrales cuando se trata de alquimizar géneros. JC Karo crea una mezcla de melodías de R&B y urbanas. El sencillo promocional, “El Error,” presenta una fusión mariachi-urbana escrita y producida por el artista. El sencillo mejor representa el espíritu audaz e innovador del álbum. “Desde que tengo noción, amo la música de artistas Mexicanos,” platica el artista en entrevista exclusiva para Newsweek Baja California. “Desde Mariachi hasta Luis Miguel, Camila, Sin Bandera, y artistas de la ‘nueva sangre’ de éste género. Me empiezo a influenciar… dije, veamos cómo uso ésto un poco a mi estillo, a mi ‘flow,’ y ahí comenzamos a mezclar un poco con el trap.”

El LP además incluye sencillos previamente lanzados como “Carro Caro” y “Fantasía” que ofrecen pura energía neo-soul latina. “Me encanta siempre explorar nuevos sonidos, nuevas sonoridades, mezclar las influencias de otras culturas con el urbano.” Estos sencillos han acumulado casi 500,000 reproducciones en Spotify.

Gracias a su talento como compositor e intérprete, JC Karo, llamó la atención de Elías de León, CEO de White Lion Records y Sinfónico de Los G4, alianza hoy conocida como La Mafia Urbana. “Ahí fué donde me encontré como artista. Personas con toda la experiencia del mundo notaban en mí cosas que yo no notaba.” A principios de 2022 firmó un acuerdo exclusivo, siendo su primer lanzamiento oficial el sencillo, “Pobre Diablo.” “Musicalmente, siempre voy a estar en constante evolución,” dice el artista. “No me siento agusto conmigo mismo siempre haciendo algo parecido. Me gusta siempre hacer cosas nuevas y totalmente diferentes. Por eso, mi próximo disco será totalmente diferente.”

Para este proyecto, JC Karo y su equipo crearon una narrativa visual para complementar la historia que cuenta a medida que las canciones avanzan de una a otra. En colaboración con la productora Film Or Die, cada vídeo musical sucesivo sigue a JC Karo y a una mujer que conoce por casualidad. “Los visuales me encanta que sean bastante minimalistas y que mi mensaje sea siempre la música.” N

“KARO” ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Para más información sobre el artista vista en Instagram @jckaroo