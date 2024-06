Las personas trans aprendemos a navegar los limites de todo. Las calles, las fronteras, los otros, pero también de nosotrxs mismos . Esta no es una confesión. Pero, tal vez sí, un balance . Un cuento. Una pequeña ficción porque qué no lo es al ser narrado. Una narrativa de un bato ranchero y contracorriente del Bajío mexicano a sus 40 años.

Me niego a posicionarme en algo parecido a la “mitad de la vida”. Qué aferrado y ostentoso sería de mi parte pretender que puedo garantizarme otros 40 puñados de vida contados en años. No sé nunca cuánto me queda, es parte de lo que digo sobre aprender a navegar los límites.